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Доплати до пенсії за вік дадуть не всім: хто не отримає

14 серпня 2023 07:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Доплати до пенсії за вік дадуть не всім — хто не отримає
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні існує програма доплат до пенсій для літніх людей, починаючи із 70 років. Однак дехто з пенсіонерів не має на них права.

Про це йдеться на профільному порталі "На пенсії".

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Як зазначається, йдеться про доплату у 300 грн на місяць громадянам, які досягли 70 років і вище. Головною причиною для відсутності виплат є розмір пенсії, який не повинен перевищувати 10,34 тис. грн.

Як пояснюють фахівці, у такому разі не передбачені жодні "вікові" надбавки, зокрема і виплата у 400 грн людям старше 75 років та виплата у 500 грн тим, кому більше 80 років.

Окрім того, період для виплат триває з 4 по 25 число щомісяця, тоді як розрахунки для нього здійснюються наприкінці попереднього місяця, через що 300 грн також можуть не отримати "нові" 70-річні пенсіонери.

У випадку, якщо пенсіонерам виповнилося 70 років після 22 вересня, у вересні вони теж не отримають повної доплати. Однак із жовтня їм почнуть надходити 300 гривень додатково.

"Якщо пенсія такої особи менша за 10 340 грн і їй виповнилося 70 років, то надбавку в сумі 300 гривень вона обов'язково отримуватиме. Просто в перший місяць після досягнення 70-річчя ця доплата сплачується з числа, коли вона відзначила день народження", — розповіли фахівці.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали дату, коли українці, які отримують пенсії з інвалідності, можуть втратити виплати. Йдеться про ситуації, коли під час війни немає можливості вчасно пройти огляд та отримати повторний висновок від медико-соціальних експертних комісій.

Також ми писали, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.

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