Доплаты к пенсии за возраст дадут не всем — кто не получит

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине существует программа доплат к пенсиям для пожилых людей, начиная с 70 лет. Однако некоторые пенсионеры не имеют на них права.

Об этом говорится на профильном портале "На пенсии".

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Речь идет о доплате в 300 грн в месяц гражданам, достигшим 70 лет и выше. Главной причиной отсутствия выплат является размер пенсии, который не должен превышать 10,34 тыс. грн.

Как объясняют специалисты, в таком случае не предусмотрены никакие "возрастные" надбавки, в том числе и выплата в 400 грн людям старше 75 лет и выплата в 500 грн тем, кому больше 80 лет.

Кроме того, период для выплат длится с 4 по 25 число ежемесячно, тогда как расчеты для него производятся в конце предыдущего месяца, из-за чего 300 грн также могут не получить "новые" 70-летние пенсионеры.

В случае если пенсионерам исполнилось 70 лет после 22 сентября, в сентябре они тоже не получат полной доплаты. Однако с октября им начнут поступать 300 гривен дополнительно.

"Если пенсия такого лица меньше 10 340 грн и ему исполнилось 70 лет, то надбавку в сумме 300 гривен будет обязательно получать. Просто в первый месяц после достижения 70-летия эта доплата уплачивается с числа, когда лицо отметило день рождения", — рассказали специалисты.

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Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали дату, когда украинцы, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.