Пенсії в Україні — як зміниться стаж у разі отримання неповної зарплати

Гроші у гаманці. Фото: google.com

В Україну у нарахуванні майбутньої пенсії важливу роль виконує страховий стаж. Фахівці пояснили, чи зараховується стаж, якщо працівник отримує заробітну платню не в повному обсязі.

Такі деталі уточнила заступниця керівника Головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) в Київській області Олена Зорка.

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Стаж за неповної зарплати

За українським законодавством, щороку підвищуються вимоги до кількості страхового стажу, який необхідний для виходу громадян на пенсію за віком. Так, 2024 року особи, які планують вийти на пенсію у віці 60 років повинні мати щонайменше 31 рік стажу. Якщо є менша кількість, то зможе вийти на заслужений відпочинок лише у 63 або 65 років.

Щодо отримання заробітної плати не в повному обсязі, то потрібно знати важливі нюанси. Так, якщо розмір нарахованої зарплатні не менший, ніж мінімальна зарплата й з неї сплачено страхові внески, то до стажу врахують повні місяці.

Якщо нарахування зарплати буде в меншій сумі, то врахують періоди, виключно розраховані пропорційно до сплачених внесків.

Доплати за понаднормовий стаж

За інформацією ПФУ, існують випадки, коли особи мають понаднормовий страховий стаж. За кожний повний рік стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок пенсія за віком буде збільшена на 1% від загального розміру пенсії, проте не більше 1% від мінімальної суми пенсії за віком (прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність).

Про це йдеться у статті 28 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Тому, якщо розмір пенсії, обчислений за формулою з урахуванням отриманого стажу та заробітку, більшого за розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (у 2023 році — 2093 грн), то доплату обчислюватимуть, виходячи з обсягу прожиткового мінімуму.

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Нагадаємо, Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.

Також ми писали, що в Україні щороку підвищують вимоги до кількості страхового стажу, що дає право для виходу на "заслужений відпочинок" за віком. Експерти розповіли, що робити у випадку, коли стажу не вистачає для виходу на пенсію у 60 років.