Пенсії в Україні — що потрібно знати про підтвердження стажу

Пенсії в Україні: що важливо знати про підтвердження робочого стажу
У Пенсійному фонді України розповіли про деякі нюанси, що стосуються підтвердження робочого стажу. Зокрема, у разі втрати трудової книжки, відомо, з якого року зберігаються дані у системі ПФУ.
Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду.
Як українцям підтвердити стаж
Як зазначають фахівці ПФУ, у разі, якщо загубилася трудова книжка людина може підтвердити робочий стаж онлайн. У системі фонду зберігаються відомості, починаючи з 2000 року. Там доступні електронні трудові книжки.
Відновити втрачені дані можна через сайт електронних послуг Пенсійного фонду або за допомогою мобільного застосунку для Android.
Для цього необхідно:
- авторизуватися в обраному електронному сервісі за допомогою е-підпису або BankID;
- перейти у меню "Комунікації з ПФУ";
- обрати "Запит на отримання електронних документів";
- серед типів звернення знайти "Витяг з ЕТК";
- заповнити додаткові поля;
- підписати е-підписом та направити звернення.
Ознайомитися з відомостями про періоди роботи та завантажити її на гаджет можна буде за кілька хвилин у графі "Мої звернення".
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