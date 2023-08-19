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Пенсії в Україні: що важливо знати про підтвердження робочого стажу

19 серпня 2023 14:19
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — що потрібно знати про підтвердження стажу
Жінка пенсійного віку. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України розповіли про деякі нюанси, що стосуються підтвердження робочого стажу. Зокрема, у разі втрати трудової книжки, відомо, з якого року зберігаються дані у системі ПФУ.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду.

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Як зазначають фахівці ПФУ, у разі, якщо загубилася трудова книжка людина може підтвердити робочий стаж онлайн. У системі фонду зберігаються відомості, починаючи з 2000 року. Там доступні електронні трудові книжки.

Відновити втрачені дані можна через сайт електронних послуг Пенсійного фонду або за допомогою мобільного застосунку для Android.

Для цього необхідно:

  • авторизуватися в обраному електронному сервісі за допомогою е-підпису або BankID;
  • перейти у меню "Комунікації з ПФУ";
  • обрати "Запит на отримання електронних документів";
  • серед типів звернення знайти "Витяг з ЕТК";
  • заповнити додаткові поля;
  • підписати е-підписом та направити звернення.

Ознайомитися з відомостями про періоди роботи та завантажити її на гаджет можна буде за кілька хвилин у графі "Мої звернення".

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні громадяни пенсійного віку отримають підвищення у розмірі 0,5 тис. грн у серпні 2023 року. Така доплата передбачається тільки для однієї категорії — тих, хто потребує догляду.

Також ми писали, що в Україні щороку підвищують вимоги до кількості страхового стажу, що дає право для виходу на "заслужений відпочинок" за віком. Експерти розповіли, що робити у випадку, коли стажу не вистачає для виходу на пенсію у 60 років.

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