Пенсії в Україні — що потрібно знати про підтвердження стажу

Жінка пенсійного віку. Фото: Unplush

У Пенсійному фонді України розповіли про деякі нюанси, що стосуються підтвердження робочого стажу. Зокрема, у разі втрати трудової книжки, відомо, з якого року зберігаються дані у системі ПФУ.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду.

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Як зазначають фахівці ПФУ, у разі, якщо загубилася трудова книжка людина може підтвердити робочий стаж онлайн. У системі фонду зберігаються відомості, починаючи з 2000 року. Там доступні електронні трудові книжки.

Відновити втрачені дані можна через сайт електронних послуг Пенсійного фонду або за допомогою мобільного застосунку для Android.

Для цього необхідно:

авторизуватися в обраному електронному сервісі за допомогою е-підпису або BankID;

перейти у меню "Комунікації з ПФУ";

обрати "Запит на отримання електронних документів";

серед типів звернення знайти "Витяг з ЕТК";

заповнити додаткові поля;

підписати е-підписом та направити звернення.

Ознайомитися з відомостями про періоди роботи та завантажити її на гаджет можна буде за кілька хвилин у графі "Мої звернення".

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Нагадаємо, в Україні громадяни пенсійного віку отримають підвищення у розмірі 0,5 тис. грн у серпні 2023 року. Така доплата передбачається тільки для однієї категорії — тих, хто потребує догляду.

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