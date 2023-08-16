Пенсії в Україні — хто і коли отримає надбавку у 500 грн

Людина пенсійного віку. Фото: google.com

В Україні громадяни пенсійного віку отримають підвищення у розмірі 0,5 тис. грн у серпні 2023 року. Така доплата передбачається тільки для однієї категорії — тих, хто потребує догляду.

Про це повідомляє видання Napensii.ua.

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Як зазначає видання, в Україні середній розмір пенсії становить 5,3 тис. грн. Зараз близько 30% від усіх пенсіонерів отримують значно менше — до 3 тис. грн. Проте в особливих випадках людині може бути призначена надбавка. Її призначають до пенсії за віком, інвалідністю, а також за вислугою років. Надбавку з догляду може отримати:

особа з інвалідністю першої групи;

одинока особа з інвалідністю другої групи, котра потребує постійного стороннього догляду, і досягла пенсійного віку;

самотня особа з інвалідністю третьої групи, яка досягла пенсійного віку;

одинокі одержувачі пенсії за віком чи за вислугу років, які вимагають постійного стороннього догляду.

Як отримати доплату з догляду

Надбавку призначають на основі заяви громадянина із числа вищеперерахованих категорій (окрім осіб з інвалідністю першої групи), довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Також потрібен в обов'язковому порядку висновок лікарсько-консультаційної комісії, яка засвідчить факт того, що людина дійсно потребує постійного стороннього догляду.

У заяві потрібно вказати, що претендент на доплату з догляду не має когось із працездатних родичів, які могли б його утримувати. Згідно із Сімейним кодексом України, до уваги не беруть дітей, які досягнули пенсійного віку чи також мають якусь групу інвалідності.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні щороку підвищують вимоги до кількості страхового стажу, що дає право для виходу на "заслужений відпочинок" за віком. Експерти розповіли, що робити у випадку, коли стажу не вистачає для виходу на пенсію у 60 років.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.