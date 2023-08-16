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Прибавки к пенсиям в 500 грн: кто имеет право и когда дадут

16 августа 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — кто и когда получит надбавку в 500 грн
Человек пенсионного возраста. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине граждане пенсионного возраста получат повышение в размере 0,5 тыс. грн в августе 2023 года. Такая доплата предусматривается только для одной категории — тех, кто нуждается в уходе.

Об этом сообщает издание Napensii.ua.

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В Украине средний размер пенсии составляет 5,3 тыс. грн. Сейчас около 30% всех пенсионеров получают значительно меньше — до 3 тыс. грн. Однако в особых случаях человеку может быть назначена прибавка. Ее назначают к пенсии по возрасту, инвалидности, а также по выслуге лет. Прибавку по уходу может получить:

  • лицо с инвалидностью первой группы;
  • одинокое лицо с инвалидностью второй группы, нуждающееся в постоянном постороннем уходе, и достигшее пенсионного возраста;
  • одинокое лицо с инвалидностью третьей группы, достигшее пенсионного возраста;
  • одинокие получатели пенсии по возрасту или за выслугу лет, требующие постоянного постороннего ухода.

Как получить доплату по уходу

Прибавку назначают на основе заявления гражданина из числа вышеперечисленных категорий (кроме лиц с инвалидностью первой группы), справки медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Также требуется в обязательном порядке заключение врачебно-консультационной комиссии, которая свидетельствует о том, что человек действительно нуждается в постоянном постороннем уходе.

В заявлении нужно указать, что у претендента на доплату по уходу нет кого-либо из трудоспособных родственников, которые могли бы его содержать. Согласно Семейному кодексу Украины, во внимание не принимают детей, которые достигли пенсионного возраста или имеют какую-то группу инвалидности.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ежегодно повышают требования к количеству страхового стажа, что дает право выхода на "заслуженный отдых" по возрасту. Эксперты рассказали, что делать в случае, когда стажа не хватает для выхода на пенсию в 60 лет.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.

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