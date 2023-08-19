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Пенсии в Украине: что важно знать о подтверждении рабочего стажа

19 августа 2023 14:19
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — что нужно знать о подтверждении стажа
Женщина пенсионного возраста. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины рассказали о некоторых нюансах, касающихся подтверждения рабочего стажа. В частности, в случае потери трудовой книжки известно, с какого года хранятся данные в системе ПФУ.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда.

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Как отмечают специалисты ПФУ, в случае, если трудовая книжка утеряна, человек может подтвердить рабочий стаж онлайн. В системе фонда хранятся сведения начиная с 2000 года. Там есть электронные трудовые книжки.

Восстановить утраченные данные можно через сайт электронных услуг Пенсионного фонда или с помощью мобильного приложения для Android.

Для этого необходимо:

  • авторизироваться в выбранном электронном сервисе с помощью е-подписи или BankID;
  • перейти в меню "Коммуникации по ПФУ";
  • избрать "Запрос на получение электронных документов";
  • среди типов обращения найти "Выписка из ЭТК";
  • заполнить дополнительные поля;
  • подписать е-подписью и направить обращение.

Ознакомиться со сведениями о периодах работы и загрузить на гаджет можно будет через несколько минут в графе "Мои обращения".

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине граждане пенсионного возраста получат повышение в размере 0,5 тыс. грн. в августе 2023 года. Такая доплата предусматривается только для одной категории — нуждающихся в уходе.

Также мы писали, что в Украине ежегодно повышают требования к количеству страхового стажа, что дает право выхода на "заслуженный отдых" по возрасту. Эксперты рассказали, что делать в случае, когда стажа не хватает для выхода на пенсию в 60 лет.

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