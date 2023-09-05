Пенсии в Украине — как изменится стаж в случае получения неполной зарплаты

Деньги в кошельке. Фото: google.com

В Украине в начислении будущей пенсии немаловажную роль выполняет страховой стаж. Специалисты объяснили, засчитывается ли стаж, если работник получает заработную плату не в полном объеме.

Такие детали уточнила заместитель руководителя Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Киевской области Елена Зорка.

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Стаж при неполной зарплате

Согласно украинскому законодательству, ежегодно повышаются требования к количеству страхового стажа, необходимого для выхода граждан на пенсию по возрасту. Так, в 2024 году лица, которые планируют выйти на пенсию в возрасте 60 лет, должны иметь не менее 31 года стажа. Если меньше, то сможет выйти на заслуженный отдых только в 63 или 65 лет.

Что касается получения заработной платы не в полном объеме, нужно знать важные нюансы. Так, если размер начисленной зарплаты не меньше минимальной зарплаты и с нее уплачены страховые взносы, то к стажу засчитают полные месяцы.

Если начисление зарплаты будет в меньшей сумме, то учтут периоды, исключительно рассчитанные пропорционально уплаченным взносам.

Доплаты за сверхурочный стаж

По информации ПФУ, существуют случаи, когда лица имеют сверхурочный страховой стаж. За каждый полный год стажа более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин пенсия по возрасту будет увеличена на 1% от общего размера пенсии, однако не более 1% от минимальной суммы пенсии по возрасту (прожиточный минимум для лиц, лишившихся трудоспособности).

Об этом говорится в статье 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Поэтому, если размер пенсии, исчисленный по формуле с учетом полученного стажа и заработка, больше размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2023 году — 2093 грн), то доплату будут исчислять исходя из объема прожиточного минимума.

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Напомним, Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.

Также мы писали, что в Украине ежегодно повышают требования к количеству страхового стажа, что дает право выхода на "заслуженный отдых" по возрасту. Эксперты рассказали, что делать в случае, когда стажа не хватает для выхода на пенсию в 60 лет.