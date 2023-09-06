Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Доплаты к пенсиям: почему некоторым украинцам не начислят выплаты arrow

Доплаты к пенсиям: почему некоторым украинцам не начислят выплаты

6 сентября 2023 07:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — почему некоторым гражданам не начислят выплаты
Женщина пенсионного возраста. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское законодательство предусматривает предоставление пенсионерам разнообразных доплат и надбавок к пенсии. Некоторые начисляют автоматически, а за отдельными следует обращаться в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

О том, какие прибавки можно получить к пенсии, говорится на портале ПФУ.

Читайте также:

Доплаты к пенсиям в Украине

Как отмечают специалисты фонда, как правило, пенсию рассчитывают в соответствии с размером заработной платы, получаемой гражданином. Также на выплаты влияет состояние здоровья человека, возраст и количество страхового стажа.

В 2023 году минимальный размер пенсии составляет 2,09 тыс. грн для работающих лиц, максимальный — 20,93 тыс. грн.

Для того чтобы повысить размер пенсионной выплаты, можно оформить некоторые надбавки. Так, например, есть доплаты для разных категорий населения:

Особые потребности

Уровень такой надбавки — 800 грн. Ее назначают в следующих случаях:

  • если гражданину больше 80 лет, проживает самостоятельно;
  • человек нуждается в уходе, не имея трудоспособных родственников;
  • лицо нуждается в помощи социальных работников.

Возрастные надбавки

За такими надбавками обращаться лично не нужно, их начислят автоматически в соответствии с возрастом человека.

  • 300 грн доплатят, если человеку исполнилось 70 лет;
  • 456 грн, если 75 лет;
  • 570 грн — если гражданин достиг 80 лет.

Доплата за сверхстаж

Гражданам начисляют специальную доплату, если количество стажа у женщин больше 30 лет, у мужчин — 35 лет. В таких случаях пенсионерам прибавляют 1% от пенсии за каждый такой год. Однако сумма не может превышать 1% установленного размера минимальной пенсии по возрасту.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине граждане пенсионного возраста получили повышение в размере 0,5 тыс. грн. в августе 2023 года. Такая доплата предусматривается только для одной категории — нуждающихся в уходе.

Также мы писали, что в Украине ежегодно повышают требования к количеству страхового стажа, что дает право выхода на "заслуженный отдых" по возрасту. Эксперты рассказали, что делать в случае, когда стажа не хватает для выхода на пенсию в 60 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Стоимость горючего снова вырастет: к чему стоит подготовиться

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз