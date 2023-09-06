Пенсии в Украине — почему некоторым гражданам не начислят выплаты

Женщина пенсионного возраста. Фото: Unplush

Украинское законодательство предусматривает предоставление пенсионерам разнообразных доплат и надбавок к пенсии. Некоторые начисляют автоматически, а за отдельными следует обращаться в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

О том, какие прибавки можно получить к пенсии, говорится на портале ПФУ.

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Доплаты к пенсиям в Украине

Как отмечают специалисты фонда, как правило, пенсию рассчитывают в соответствии с размером заработной платы, получаемой гражданином. Также на выплаты влияет состояние здоровья человека, возраст и количество страхового стажа.

В 2023 году минимальный размер пенсии составляет 2,09 тыс. грн для работающих лиц, максимальный — 20,93 тыс. грн.

Для того чтобы повысить размер пенсионной выплаты, можно оформить некоторые надбавки. Так, например, есть доплаты для разных категорий населения:

Особые потребности

Уровень такой надбавки — 800 грн. Ее назначают в следующих случаях:

если гражданину больше 80 лет, проживает самостоятельно;

человек нуждается в уходе, не имея трудоспособных родственников;

лицо нуждается в помощи социальных работников.

Возрастные надбавки

За такими надбавками обращаться лично не нужно, их начислят автоматически в соответствии с возрастом человека.

300 грн доплатят, если человеку исполнилось 70 лет;

456 грн, если 75 лет;

570 грн — если гражданин достиг 80 лет.

Доплата за сверхстаж

Гражданам начисляют специальную доплату, если количество стажа у женщин больше 30 лет, у мужчин — 35 лет. В таких случаях пенсионерам прибавляют 1% от пенсии за каждый такой год. Однако сумма не может превышать 1% установленного размера минимальной пенсии по возрасту.

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Напомним, в Украине граждане пенсионного возраста получили повышение в размере 0,5 тыс. грн. в августе 2023 года. Такая доплата предусматривается только для одной категории — нуждающихся в уходе.

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