На Хмельниччині військовозобов'язаний намагався підкупити працівника ТЦК і застосував проти військових сльозогінний газ

Військовослужбовці та військовозобов'язаний у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

У місті Полонне Хмельницької області військовослужбовець пропонував працівникові ТЦК хабар. Також порушник застосував проти військових і поліцейських сльозогінний газ.

Про це в п'ятницю, 22 листопада, повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП.

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У четвер, 21 листопада, у ТЦК та СП склали адміністративні матеріали на чоловіка, який порушив правила військового обліку. Аби уникнути штрафу, порушник намагався відкупитися, запропонувавши військовослужбовцю ТЦК 200 доларів хабара. Той відмовився. Тоді військовозобов'язаний застосував проти співробітників ТЦК та СП і правоохоронців сльозогінний газ, після чого втік.

Дії порушника зафіксували. Наразі готують документи для відкриття відносно нього кримінального провадження за спробу дати хабар і опір представникам влади.

"Не думайте, що хабар, підроблений документ чи "домовленості" вас врятують. Це не допоможе вам і не захистить країну. Усе це тільки послаблює нашу спільну боротьбу. І ви точно будете покарані згідно із чинним законодавством", — попереджають громадян військові.

Нагадаємо, у Полтавській області суд скасував штраф, який наклали на військовозобов'язаного працівники ТЦК та СП. На копії постанови ТЦК не було підпису громадянина, якого зобов'язали до сплати штрафу, а дату виправили з 14 жовтня на 16 жовтня, тоді як вносити правки в такі документи неприпустимо.

Також ми повідомляли, що на сплату штрафу від ТЦК у порушників є 15 днів. Після того, як цей термін спливає, сума покарання вдвічі збільшується.