В Хмельницкой области военнообязанный пытался подкупить работника ТЦК и применил против военных слезоточивый газ

Военнослужащие и военнообязанные в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП

В городе Полонное Хмельницкой области военнослужащий предлагал взятку работнику ТЦК. Также нарушитель применил против военных и полицейских слезоточивый газ.

Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщили в Хмельницком областном ТЦК и СП.

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В четверг, 21 ноября, в ТЦК и СП составили административные материалы на мужчину, нарушившего правила военного учета. Чтобы избежать штрафа, нарушитель пытался откупиться, предложив военнослужащему ТЦК 200 долларов взятки. Тот отказался. Тогда военнообязанный применил против сотрудников ТЦК и СП и правоохранителей слезоточивый газ, после чего скрылся.

Действия нарушителя зафиксировали. На данный момент готовят документы для открытия в отношении него уголовного производства за попытку дать взятку и сопротивление представителям власти.

"Не думайте, что взятка, поддельный документ или "договоренности" вас спасут. Это не поможет вам и не защитит страну. Все это только ослабляет нашу общую борьбу. И вы точно будете наказаны согласно действующему законодательству", — предупреждают граждан военные.

Напомним, в Полтавской области суд отменил штраф, наложенный на военнообязанного работниками ТЦК и СП. На копии постановления ТЦК не было подписи гражданина, которого обязали уплатить штраф, а дату исправили с 14 октября на 16 октября, тогда как вносить правки в такие документы недопустимо.

Также мы сообщали, что на уплату штрафа от ТЦК у нарушителей есть 15 дней. После того, как этот срок истекает, сумма наказания вдвое увеличивается.