Прогноз погоди в Україні на суботу, 23 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 23 листопада, надали синоптики. Буде хмарно.

Про це в п'ятницю, 22 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди в Україні" від Укргідрометцентру

У західних областях невеликий, уночі в Карпатах помірний сніг. Температура вночі -3...-8 °С, удень близько 0 °С. У північних (крім Сумської), Вінницькій, Черкаській областях уночі значний мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, удень місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі та вдень -3...+2 °С.

На решті території помірні, місцями значні опади переважно у вигляді дощу. Температура протягом доби +3...+8 °С (удень на сході та південному сході країни +8...+13 °С). У Криму вночі +8...+13 °С, удень +11...+16 °С.

У західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця.

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях його пориви сягатимуть 17–22 м/с, а вночі на півдні країни місцями — 25 м/с.

Карта температур в Україні від Meteopost.com

На Київщині хмарно. Уночі значний мокрий сніг і налипання мокрого снігу. Удень місцями невеликий сніг. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі та вдень становитиме -3...+2 °С, а у столиці — близько 0 °С.

На дорогах утвориться ожеледиця. Буде I (жовтий) рівень небезпечності. Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту.

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні

Карта "Гідрометеорологічні явища" від Укргідрометцентру

У північних (крім Сумської), Вінницькій, Черкаській областях уночі значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. У Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, вночі в Сумській, Одеській та Миколаївській областях, удень у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях значний дощ. У південних, східних, більшості центральних та Сумській областях пориви вітру 17–22 м/с, а вночі на півдні країни — місцями 25 м/с. У західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця. Очікується I (жовтий) рівень небезпечності.

Попередження про гідрологічні явища

Карта "Гідрологічні явища" від Укргідрометцентру

Унаслідок випадіння значних дощів очікується підвищення рівнів води над рівнями станом на 08:00 22 листопада:

на річці Сiверський Донець — на 0,1–0,2 метра, без негативних наслiдкiв;

на малих рiчках Харківської областi — на 0,2–0,5 метра, на річці Уди бiля селища Безлюдiвка — до 0,8 метра з можливим виходом води на пониженi дiлянки заплав рiчок (I рiвень небезпеки — жовтий).

На малих річках суббасейнів Середнього та Нижнього Дніпра очікується підвищення рівнів води на 0,1–0,4 метра над рівнями станом на 08:00 22 листопада, без негативних наслідків.

Унаслідок посилення морозів уночі на мiлководдях окремих рiчок суббасейну Прип'ятi очікується поява первинних льодових явищ у виглядi заберегів, без негативних наслідків.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта опадів від Meteopost.com

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у суботу, 23 листопада, в Україні буде волога погода зі снігом, мокрим снігом і дощами. Удень основна частина опадів припаде на Лівобережжя. Також дощі або сніг пройдуть на півночі та заході країни. Вітер буде рвучкий і сильний.

Температура повітря і вночі, і вдень в Україні триматиметься близько 0 °С, однак на півдні вдень буде +4...+9 °С, а на сході навіть +9...+15 °С.

У Києві очікується мокрий сніг і рвучкий північно-західний вітер. Уночі стовпчики термометрів опустяться до 0...-2 °С, а вдень потеплішає до 0...+2 °С.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, вихідні, 23 та 24 листопада, в Україні будуть достатньо прохолодними. До того ж очікуються сильний вітер і ожеледиця.

Наперододні синоптики попереджали холодну погоду з дощем і мокрим снігом у Харківській області. Вище +6 °С стовпчики термометрів минулої доби в регіоні не піднімалися.