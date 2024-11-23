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С дождями и снегом — синоптики дали прогноз погоды на сегодня

23 ноября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на субботу, 23 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на субботу, 23 ноября, дали синоптики. Будет облачно.

Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 23 ноября

Погода в Украине 23 ноября
Карта "Прогноз погоды в Украине" от Укргидрометцентра

В западных областях небольшой, ночью в Карпатах умеренный снег. Температура ночью -3...-8 °С, днем около 0 °С. В северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской областях ночью сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем местами небольшой мокрый снег. Температура ночью и днем -3...+2 °С.

На остальной территории умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя. Температура в течение суток +3...+8 °С (днем на востоке и юго-востоке страны +8...+13 °С). В Крыму ночью +8...+13 °С, днем +11...+ 16 °С.

В западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица.
Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях его порывы будут достигать 17–22 м/с, а ночью на юге страны местами — 25 м/с.

Карта температур в Украине на 23 ноября
Карта температур в Украине от Meteopost.com

В Киевской области облачно. Ночью мокрый снег и налипание мокрого снега. Днем небольшой снег. Скорость северо-западного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью и днем будет составлять -3...+2 °С, а в столице — около 0 °С.

На дорогах образуется гололедица. Будет I (желтый) уровень опасности. Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине

Гидрометеорологические явления в Украине 23 ноября
Карта "Гидрометеорологические явления" от Укргидрометцентра

В северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской областях ночью сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, ночью в Сумской, Одесской и Николаевской областях, днем в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях дождь. В южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях порывы ветра 17–22 м/с, а ночью на юге страны — местами 25 м/с. В западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица. Ожидается I (желтый) уровень опасности.

Предупреждение о гидрологических явлениях

Гидрологические явления в Украине 23 ноября
Карта "Гидрологические явления" от Укргидрометцентра

В результате выпадения значительных дождей ожидается повышение уровня воды над уровнями по состоянию на 08:00 22 ноября:

  • на реке Северский Донец — на 0,1–0,2 метра, без негативных последствий;
  • на малых реках Харьковской области — на 0,2–0,5 метра, на реке Уды у поселка Безлюдовка — до 0,8 метра с возможным выходом воды на пониженные участки пойм речек (I уровень опасности — желтый).

На малых реках суббассейнов Среднего и Нижнего Днепра ожидается повышение уровня воды на 0,1–0,4 метра над уровнями по состоянию на 08:00 22 ноября, без негативных последствий.

В результате усиления морозов ночью на мелководьях отдельных речек суббассейна Припяти ожидается появление первичных ледовых явлений в виде заберегов, без негативных последствий.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта осадков в Украине на 23 ноября
Карта осадков от Meteopost.com

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в субботу, 23 ноября, в Украине ожидается влажная погода со снегом, мокрым снегом и дождями. Днем основная часть осадков придется на Левобережье. Также дожди или снег пройдут на севере и западе страны. Ветер будет порывистый и сильный.

Температура воздуха и ночью, и днем в Украине будет держаться около 0 °С, однако на юге днем будет +4...+9 °С, а на востоке даже +9...+15 °С.

В Киеве ожидается мокрый снег и порывистый северо-западный ветер. Ночью столбики термометров опустятся до 0...-2 °С, а днем потеплеет до 0...+2 °С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, выходные, 23 и 24 ноября, в Украине будут достаточно прохладными. К тому же ожидаются сильный ветер и гололедица.

Накануне синоптики предупреждали о холодной погоде с дождем и мокрым снегом в Харьковской области. Выше +6 °С столбики термометров за прошедшие сутки в регионе не поднимались.

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