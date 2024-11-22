Прогноз погоди в Україні 23-24 листопада — синоптики попередили про ожеледь

Синоптики попередили, чого варто остерігатися цими вихідними
В Україні протягом найближчих вихідних, 23-24 листопада, очікується прохолодна погода. При цьому значних опадів боятися не варто. Максимальна температура повітря сягатиме +4 °С удень.
Такий прогноз дав Укргідрометцентр.
Погода в Україні 23-24 листопада
В Україні протягом вихідних погода очікується переважно без опадів. Лише на сході та південному сході можливий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с. Завтра у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях пориви 17-22 м/с. Вночі на півдні країни місцями швидкість вітру сягатиме 25 м/с.
На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.
Температура повітря:
- вночі -7...0 °С;
- вдень -3...+4 °С.
Нагадаємо, погода в Україні 23 листопада буде вологою, холодною та вітряною. Потепління очікується лише у південній частині країни.
Раніше ми писали про те, що у Києві 21 листопада випав перший сніг. Працівники комунальних служб та спецтехніка працювали на вулицях міста.
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