Прогноз погоди в Україні 23 листопада від синоптика Наталки Діденко

Синоптик Діденко попередила про надскладні погодні умови завтра
Погода в Україні завтра, 23 листопада, буде вологою, холодною та вітряною. Лише на півдні очікується потепління.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 23 листопада
За прогнозом Діденко, в Україні у суботу очікується мінлива погода з опадами у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.
Вдень основна частина опадів припаде на Лівобережжя, тоді як західні та північні області поступово звільняться від дощу та снігу. Вітер залишатиметься рвучким і сильним.
Температура повітря вночі та вдень триматиметься близько нуля. Лише на півдні вдень очікується потепління до +4…+9 °C, а на сході до +9…+15 °C.
Погода у Києві 23 листопада
Синоптик прогнозує у Києві в суботу мокрий сніг. Вітер північно-західний. очікується рвучким.
Температурні показники вдень і вночі близько нуля.
Нагадаємо, у Києві 21 листопада випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах працювала спеціальна техніка та комунальні працівники.
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