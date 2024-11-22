Прогноз погоди в Україні 23 листопада від синоптика Наталки Діденко

Жінка на вулиці під час снігопаду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 23 листопада, буде вологою, холодною та вітряною. Лише на півдні очікується потепління.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 23 листопада

За прогнозом Діденко, в Україні у суботу очікується мінлива погода з опадами у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.

Вдень основна частина опадів припаде на Лівобережжя, тоді як західні та північні області поступово звільняться від дощу та снігу. Вітер залишатиметься рвучким і сильним.

Температура повітря вночі та вдень триматиметься близько нуля. Лише на півдні вдень очікується потепління до +4…+9 °C, а на сході до +9…+15 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Погода у Києві 23 листопада

Синоптик прогнозує у Києві в суботу мокрий сніг. Вітер північно-західний. очікується рвучким.

Температурні показники вдень і вночі близько нуля.

Пост Діденко у Facebook

Нагадаємо, у Києві 21 листопада випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах працювала спеціальна техніка та комунальні працівники.

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