Картинки з першим снігом — привітання в прозі та віршах

Пухнастий котик з шарфом у снігу. Фото: Pinterest

В Україні, нарешті, випав перший сніг, тому це чудова нагода привітати своїх найдорожчих людей з цим прекрасним днем. Дізнайтеся, якими словами можна звернутися до рідних, колег чи друзів, щоб привітати їх з першим зимовим днем.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань з першим снігом.

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За вікном — перший сніг, якому радіють всі діти на планеті, а це нагадує про те, що новорічні свята ось-ось прийдуть до кожної домівки. Це прекрасний привід привітати свою жінку, чоловіка, колег чи друзів за допомогою віршів, прози або листівок.

Смішний кіт, припорошений снігом. Фото: Pinterest

Як привітати з першим снігом у прозі

Сьогодні чудовий день, щоб привітати Вас із першим снігом! Нехай морози будуть лише за вікном, а вдома панує тепло і затишок. Бажаю, щоб Ваші помисли були такими ж білосніжними, немов цей сніжок за вікном. Вітаю Вас!

***

Землю вкрило пухнастим покривалом, який відправив усю природу в сплячку. Нехай перший сніг подарує вам щастя, а життя буде таким же білим і чистим, немов у світі геть нічого немає негативного. З першим снігом!

***

Вітаю з першим снігом! Нехай перші сніжинки за вікном зітруть з вашої пам’яті всі погані події, а на душі завжди буде чисто. Бажаю у ці сніжні дні грітися в обіймах найдорожчих людей!

Привітання з першим снігом у віршах

Сніг пухнастим покривалом

Запорошив всі хати,

І навколо все білим стало.

У гості знов іде зима.

Закрутила снігом хуртовина

І вкрила сріблом

Всі дерева і доріжки.

З першим снігом!

***

З блакитного неба сніговий пух злітає,

У барвистій кареті до нас зима поспішає.

З чистим першим снігом вас я вітаю,

Від усієї душі щастя вам бажаю!

***

Ще вчора листячко кружляло

У золотавому танку.

На ранок враз зима настала

І свіжість принесла п'янку.

І цей тонкий та ніжний запах

Прийшов до мене уві сні.

А ранком кіт приніс на лапах

Пухнастий білий перший сніг!

Як привітати з першим снігом — теплі листівки

Привітання з першим снігом. Фото: Pinterest

Привітання з першим снігом. Фото: Pinterest

Привітання з першим снігом. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, до чого людині сниться сніг уві сні та що це означає.

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