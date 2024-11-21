Картинки з першим снігом — привітання в прозі та віршах

З першим снігом — теплі привітання в прозі, віршах і листівках
В Україні, нарешті, випав перший сніг, тому це чудова нагода привітати своїх найдорожчих людей з цим прекрасним днем. Дізнайтеся, якими словами можна звернутися до рідних, колег чи друзів, щоб привітати їх з першим зимовим днем.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань з першим снігом.
За вікном — перший сніг, якому радіють всі діти на планеті, а це нагадує про те, що новорічні свята ось-ось прийдуть до кожної домівки. Це прекрасний привід привітати свою жінку, чоловіка, колег чи друзів за допомогою віршів, прози або листівок.
Як привітати з першим снігом у прозі
Сьогодні чудовий день, щоб привітати Вас із першим снігом! Нехай морози будуть лише за вікном, а вдома панує тепло і затишок. Бажаю, щоб Ваші помисли були такими ж білосніжними, немов цей сніжок за вікном. Вітаю Вас!
***
Землю вкрило пухнастим покривалом, який відправив усю природу в сплячку. Нехай перший сніг подарує вам щастя, а життя буде таким же білим і чистим, немов у світі геть нічого немає негативного. З першим снігом!
***
Вітаю з першим снігом! Нехай перші сніжинки за вікном зітруть з вашої пам’яті всі погані події, а на душі завжди буде чисто. Бажаю у ці сніжні дні грітися в обіймах найдорожчих людей!
Привітання з першим снігом у віршах
Сніг пухнастим покривалом
Запорошив всі хати,
І навколо все білим стало.
У гості знов іде зима.
Закрутила снігом хуртовина
І вкрила сріблом
Всі дерева і доріжки.
З першим снігом!
***
З блакитного неба сніговий пух злітає,
У барвистій кареті до нас зима поспішає.
З чистим першим снігом вас я вітаю,
Від усієї душі щастя вам бажаю!
***
Ще вчора листячко кружляло
У золотавому танку.
На ранок враз зима настала
І свіжість принесла п'янку.
І цей тонкий та ніжний запах
Прийшов до мене уві сні.
А ранком кіт приніс на лапах
Пухнастий білий перший сніг!
Як привітати з першим снігом — теплі листівки
Нагадаємо, ми писали про те, до чого людині сниться сніг уві сні та що це означає.
Раніше ми розповідали про те, в які європейські країни українцям краще не їхати святкувати Різдво.
Також ми повідомляли про те, що можна подарувати на Новий рік жінці, чоловіку і сім’ї.
Читайте Новини.LIVE!