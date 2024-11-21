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С первым снегом — теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

21 ноября 2024 10:37
Светлана Конюшенко - Редактор
Картинки с первым снегом — поздравления в прозе и стихах
Пушистый котик с шарфом в снегу. Фото: Pinterest
Светлана Конюшенко - Редактор

В Украине, наконец, выпал первый снег, поэтому это прекрасная возможность поздравить своих самых дорогих людей с этим прекрасным днем. Узнайте, какими словами можно обратиться к родным, коллегам или друзьям, чтобы поздравить их с первым зимним днем.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений с первым снегом.

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За окном — первый снег, которому радуются все дети на планете, а это напоминает о том, что новогодние праздники вот-вот придут в каждый дом. Это прекрасный повод приветствовать свою женщину, мужчину, коллег или друзей с помощью стихов, прозы или открыток.

Кот со снегом
Смешная кошка, припорошенная снегом. Фото: Pinterest

Как поздравить с первым снегом в прозе

Сегодня отличный день, чтобы поздравить Вас с первым снегом! Пусть морозы будут только за окном, а дома царит тепло и уют. Желаю, чтобы Ваши помыслы были такими же белоснежными, как этот снежок за окном. Поздравляю Вас!

***

Землю покрыло пушистым покрывалом, который отправил всю природу в спячку. Пусть первый снег подарит вам счастье, а жизнь будет такой же белой и чистой, словно в мире ничего нет негативного. С первым снегом!

***

Поздравляю с первым снегом! Пусть первые снежинки за окном сотрут из памяти все плохие события, а на душе всегда будет чисто. Желаю в эти снежные дни греться в объятиях самых дорогих людей!

Поздравления с первым снегом в стихах

Снег пушистым покрывалом

Запылил все дома,

И вокруг все белым стало.

В гости снова идет зима.

Закрутила снегом метель

И укрыла серебром

Все деревья и дорожки.

С первым снегом!

***

С голубого неба снежный пух взмывает,

В красочной карете к нам зима спешит.

С чистым первым снегом вас я поздравляю,

От всей души вам счастья желаю!

***

Еще вчера листочки кружились

В золотистом танке.

На утро сразу зима наступила

И свежесть принесла пьянку.

И этот тонкий и нежный запах

Пришел ко мне во сне.

А утром кот принес на лапах.

Пушистый белый первый снег!

Как поздравить с первым снегом — теплые открытки

Картинка с первым снегом
Поздравление с первым снегом. Фото: Pinterest
Картинка с первым снегом
Поздравление с первым снегом. Фото: Pinterest
Картинка с первым снегом
Поздравление с первым снегом. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, к чему человеку снится снег во сне и что это значит.

Раньше мы рассказывали о том, в какие европейские страны украинцам лучше не ехать праздновать Рождество.

Также мы сообщали о том, что можно подарить на Новый год женщине, мужчине и семье.

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