Прогноз погоды в Украине 23 ноября от синоптика Наталки Диденко

Синоптик Диденко предупредила о сложных погодных условиях завтра
Погода в Украине завтра, 23 ноября, будет влажной, холодной и ветреной. Лишь на юге ожидается потепление.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине 23 ноября
По прогнозу Диденко, в Украине в субботу ожидается переменная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя.
Днем основная часть осадков придется на Левобережье, тогда как западные и северные области постепенно освободятся от дождя и снега. Ветер будет оставаться порывистым и сильным.
Температура воздуха ночью и днем будет держаться около нуля. Лишь на юге днем ожидается потепление до +4…+9 °C, а на востоке до +9…+15 °C.
Погода в Киеве 23 ноября
Синоптик прогнозирует в Киеве в субботу мокрый снег. Ветер северо-западный, ожидается порывистым.
Температурные показатели днем и ночью около нуля.
Напомним, в Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололедицы на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники.
Также мы писали, как можно поздравить самых дорогих людей с первым снегом.
Читайте Новини.LIVE!