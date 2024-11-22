Прогноз погоды в Украине 23 ноября от синоптика Наталки Диденко

Женщина на улице во время снегопада. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 23 ноября, будет влажной, холодной и ветреной. Лишь на юге ожидается потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 23 ноября

По прогнозу Диденко, в Украине в субботу ожидается переменная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя.

Днем основная часть осадков придется на Левобережье, тогда как западные и северные области постепенно освободятся от дождя и снега. Ветер будет оставаться порывистым и сильным.

Температура воздуха ночью и днем будет держаться около нуля. Лишь на юге днем ожидается потепление до +4…+9 °C, а на востоке до +9…+15 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Погода в Киеве 23 ноября

Синоптик прогнозирует в Киеве в субботу мокрый снег. Ветер северо-западный, ожидается порывистым.

Температурные показатели днем и ночью около нуля.

Пост Диденко в Facebook

Напомним, в Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололедицы на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники.

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