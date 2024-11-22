Прогноз погоды в Украине 23-24 ноября — синоптики предупредили об гололеде

Люди идут по улице. Иллюстративное фото: Твой Город

В Украине в ближайшие выходные, 23-24 ноября, ожидается прохладная погода. При этом больших осадков бояться не стоит. Максимальная температура воздуха будет достигать +4 °С днем.

Такой прогноз дал Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 23-24 ноября

В Украине в выходные ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на востоке и юго-востоке возможен мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с. Завтра в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях порывы 17-22 м/с. Ночью на юге страны местами скорость ветра составит 25 м/с.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

Температура воздуха:

ночью 0...-7 °С;

днем -3...+4°С.

Напомним, погода в Украине 23 ноября будет влажной, холодной и ветреной. Потепление ожидается только в южной части страны.

Ранее мы писали о том, что в Киеве 21 ноября выпал первый снег. Сотрудники коммунальных служб и спецтехника работали на улицах города.