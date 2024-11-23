Як обрати спеціальність у ЗСУ самостійно під час проходження ТЦК

Консультація рекрутера. Фото: Центр рекрутингу української армії

Військовозобов'язані громадяни в Україні мають стати на військовий облік та долучитися до лав Збройних сил України для захисту держави. Мобілізація відбувається в межах чинного законодавства, на додаток громадяни можуть самостійно обрати вакансію до війська з врахуванням власних можливостей та потреб. У деяких виникає питання, чи може людина, яка вже перебуває у ТЦК, на ВЛК, або у навчальному центрі, податися до рекрутингу та обрати собі бажану професію у війську.

Відповідь на це дали на сайті рекрутингової системи LobbyX.

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Рекрутери наголошують, що варто подаватися на вакансії до Сил оборони до потрапляння у територіальний центр комплектування.

Вони рекомендують зробити такий порядок дій:

обрати посаду і підрозділ, відгукуєтеся на вакансію;

пройти відбір з підрозділом, і в разі контрактної служби отримати Рекомендаційний Лист (відношення) від підрозділу. Після цього потрібно піти в ТЦК та виконати усі додаткові вказівки представників підрозділу, що вас відібрав.

пройти відбір з підрозділом, і в разі служби за мобілізацією написати заяву на імʼя командира в/ч про приєднання до відповідного підрозділу. Після цього отримуєте від командира в/ч направлення на ВЛК, проходите його і зараховуєтесь до військової частини.

У рекрутинговому центрі зауважили, що якщо військовозобов'язаний подається на вакансію, але вже перебуває в ТЦК, ВЛК або у НЦ, то потрапляння до бажаного підрозділу не гарантоване.

"В кожній окремій ситуації така можливість потребує уточнення у представника підрозділу під час співбесіди", — пояснили у LobbyX.

Чи передають рекрутери інформацію з резюме у ТЦК та СП

У LobbyX зазначають, що отримані заявки від кандидатів передають напряму до військових командирів, які розміщували вакансії та не надсилають дані до ТЦК та СП без попередньої згоди.

Нагадаємо, в ТЦК та СП у військовозобов'язаних можуть запитувати різну інформацію, проте, не всі дані підлягають розголошенню, якщо цього не бажає особа.

Також у LobbyX пояснювали про те, чого не мають робити в ТЦК та СП з добровольцем, який вирішив долучитися до ЗСУ через рекрутинг.