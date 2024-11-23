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Как податься на вакансию в ВСУ, если уже призвали в ТЦК

23 ноября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как выбрать специальность в ВСУ самостоятельно при прохождении ТЦК
Консультация рекрутера. Фото: Центр рекрутинга украинской армии
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане Украины должны стать на военный учет и присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины для защиты государства. Мобилизация происходит в рамках действующего законодательства, в дополнение граждане могут самостоятельно выбрать вакансию в армию с учетом собственных возможностей и потребностей. У некоторых возникает вопрос, может ли человек, уже находящийся в ТЦК, на ВВК, или в учебном центре, податься в рекрутинг и выбрать себе желаемую профессию в армии.

Ответ на это дали на сайте рекрутинговой системы LobbyX.

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Рекрутеры отмечают, что следует подаваться на вакансии в Сил обороны до попадания в территориальный центр комплектования.

Они рекомендуют совершить такой порядок действий:

  • выбрать должность и подразделение, откликаетесь на вакансию;
  • пройти отбор с подразделением, и в случае контрактной службы получить Рекомендательное Письмо (отношение) от подразделения. После этого нужно пойти в ТЦК и выполнить все дополнительные указания представителей отобравшего вас подразделения.
  • пройти отбор с подразделением и в случае службы по мобилизации написать заявление на имя командира в/ч о присоединении к соответствующему подразделению. После этого получаете от командира в/ч направления на ВЛК, проходите его и зачисляетесь в воинскую часть.

В рекрутинговом центре отметили, что если военнообязанный подается на вакансию, но уже находится в ТЦК, ВЛК или НЦ, то попадание в желаемое подразделение не гарантировано.

"В каждой отдельной ситуации такая возможность нуждается в уточнении у представителя подразделения во время собеседования", – пояснили в LobbyX.

Передают ли рекрутеры информацию по резюме в ТЦК и СП

В LobbyX отмечают, что полученные заявки от кандидатов передают напрямую военным командирам, которые размещали вакансии и не направляют данные в ТЦК и СП без предварительного согласия.

Напомним, в ТЦК и СП у военнообязанных могут запрашивать разную информацию, однако не все данные подлежат разглашению, если этого не желает лицо.

Также в LobbyX объясняли, что не должны делать в ТЦК и СП с добровольцем, который решил присоединиться к ВСУ из-за рекрутинга.

мобилизация вакансии ВВК ТЦК и СП учебные центры Силы обороны Украины

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