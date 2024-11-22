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Рекрутинг для добровольців — чого не має права робити ТЦК

22 листопада 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як вибрати спеціальність в ЗСУ по рекрутингу — що робити якщо ТЦК ігнорує рекомендаційний лист
Рекрутинговий центр. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов'язані можуть самостійно обрати військову спеціалізацію під час рекрутингу, що не вимагає візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Проте, є випадки, коли працівники ТЦК та СП можуть порушувати деякі права щодо добровольців.

Про нюанси для рекрутерів розповіли на Lobby X.

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Чи можуть громадяни, яких доставили до ТЦК, самостійно обрати підрозділ

Система рекрутингу доступна лише для добровольців. Якщо сталося так, що громадянин був примусово доставлений до ТЦК та СП, то вибір підрозділу буде обмежений пріоритетами центру.

Чи потрібно йти до ТЦК якщо я доброволець на рекрутинг

Якщо військовозобов'язана особа вступає до лав армії, то не потрібно йти до ТЦК. Весь процес мобілізації відбувається напряму через обраний підрозділ. Після успішного відбору на вакансію громадянин отримає направлення на ВЛК, яке можна пройти за місцем обліку в ТЦК або поблизу пункту постійної дислокації підрозділу.

Далі добровольця зарахують до військової частини та направлять на БЗВП, якщо у нього відсутній військовий досвід. 

Нюанси щодо рекомендаційного листа та ТЦК

Якщо доброволець планує контрактну службу, йому варто отримати рекомендаційний лист або ж його копію від обраного підрозділу після проходження відбору. Без рекомендаційного листа у ТЦК можуть розподілити громадянина згідно з пріоритетами центру, і це може не відповідати його бажанням.

Важливо! Рекомендаційний лист дійснив лише впродовж 1 місяця з дати видачі. Якщо доброволець "протермінує" рекомендаційний лист, то надалі він не гарантуватиме потрапляння до обраного підрозділу. 

Підрозділи поділяються на пріоритетні та непріоритетні. Формат долучення (контракт чи мобілізація) залежить від пріоритетності. Для непріоритетних підрозділів кожен кандидат повинен бути погоджений Генштабом. Після отримання позитивного рішення надають рекомендаційний лист, а якщо його видали одразу після співбесіди, то погодження одразу не відбувається — процес триває до двох тижнів.   

ТЦК ігнорує рекомендаційний лист та норми — що робити

Якщо у громадянина виникає підозра, що він може потрапити не в обраний підрозділ через недотримання Директиви, негайно повідомте про це представника підрозділу або службу підтримки Lobby X. Також варто зв'язатися з контактною особою підрозділу, яка супроводжує процес призову. 

Нагадаємо, навіть якщо у ТЦК працює родич чи близький друг військовозобов'язаного, це не надає йому додаткових прав чи привілеїв.

Також у Національній асоціації адвокатів України відповіли, чи може адвокат подати запит до ТЦК про відстрочку замість особистого звернення військовозобов'язаного.

ЗСУ мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані Рекрутинг

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