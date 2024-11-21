Що не має права робити працівник ТЦК проти свого родича

Працівник ТЦК та СП виписує повістку. Фото: скриншот

Посади працівників ТЦК та СП пов'язані з високими корупційними ризиками. Бувають випадки, коли до територіального центру комплектування прибувають громадяни, які мають родинні зв'язки з працівниками відомства. Чи змінюється у такому випадку порядок дій стосовно громадянина і чого не має права робити працівник ТЦК?

Відповідь на це дала юристка Надія Шуляк для Новини.LIVE.

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Чи є окремі норми спілкування працівників ТЦК зі своїми родичами

В Україні на законодавчому рівні не встановлено жодних конкретних правил чи обмежень щодо спілкування працівників територіальних центрів комплектування з їхніми родичами, друзями чи знайомими. Також не визначено тем, які вони не мають права обговорювати.

Однак, через безпосередню участь цих посадовців у процесі мобілізації, можуть виникати певні правопорушення. Наприклад, можливі випадки, коли працівник ТЦК навмисне не вручає повістку своїм знайомим або родичам.

"Працівники ТЦК є службовими особами, які мають діяти відповідно до законів України. Незважаючи на те, чи родич, друг є працівником ТЦК, їхні дії, повноваження, права та обов’язки регулюються законами", — зазначила юристка.

Що робити, якщо працівник ТЦК чинить правопорушення

Правозахисниця Надія Шуляк каже, що якщо військовослужбовці ТЦК чинять правопорушення, за справу повинні взятись правоохоронні органи.

"А ухвалення рішення про притягнення до відповідальності у межах кримінального провадження належить виключно суду", — наголосила юристка.

Чи може працівник ТЦК влаштувати до себе на роботу свого родича

Згідно з наказом Національного агентства з питань запобігання корупції посади керівників та заступників керівників ТЦК та СП належать до категорій з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. Такі посадовці не можуть мати у прямому підпорядкуванні своїх близьких родичів. Так само працівники ТЦК не мають права перебувати у прямому підпорядкуванні у своїх родичів.

Нагадаємо, юристка пояснила, чи має право працівник ТЦК вручити повістку людині у машині.

Також у ТЦК пояснили що буде, якщо громадянин відмовиться показати документи.