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Родственник работает в ТЦК – чего он не имеет права делать

21 ноября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Что не имеет права делать работник ТЦК против своего родственника
Сотрудник ТЦК и СП выписывает повестку. Фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Должности работников ТЦК и СП связаны с высокими коррупционными рисками. Бывают случаи, когда в территориальный центр комплектования прибывают граждане, имеющие родственные связи с работниками ведомства. Изменяется ли в таком случае порядок действий в отношении гражданина и почему не вправе делать работник ТЦК?

Ответ на это дала юрист Надежда Шуляк для Новини.LIVE.

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Есть ли отдельные нормы общения работников ТЦК со своими родственниками

В Украине на законодательном уровне не установлены никакие конкретные правила или ограничения общения работников территориальных центров комплектования с их родственниками, друзьями или знакомыми. Также не определены темы, которые они не имеют права обсуждать.

Однако из-за непосредственного участия этих должностных лиц в процессе мобилизации могут возникать определенные правонарушения. К примеру, возможны случаи, когда работник ТЦК умышленно не вручает повестку своим знакомым или родственникам.

"Работники ТЦК являются должностными лицами, которые должны действовать в соответствии с законами Украины. Несмотря на то, является ли родственник, друг работником ТЦК, их действия, полномочия, права и обязанности регулируются законами", — отметила юрист.

Что делать, если работник ТЦК совершает правонарушение

Правозащитница Надежда Шуляк говорит, что если военнослужащие ТЦК совершают правонарушения, за дело должны взяться правоохранительные органы.

"А принятие решения о привлечении к ответственности в рамках уголовного производства принадлежит исключительно суду", — подчеркнула юрист.

Может ли работник ТЦК устроить к себе на работу своего родственника

   Согласно приказу Национального агентства по предотвращению коррупции должности руководителей и заместителей руководителей ТЦК и СП относятся к категориям с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков. Такие должностные лица не могут иметь прямого подчинения своих близких родственников. Также работники ТЦК не имеют права находиться в прямом подчинении у своих родственников.

Напомним, юрист объяснила вправе ли работник ТЦК вручить повестку человеку в машине.

  Также в ТЦК объяснили, что будет, если гражданин откажется показать документы.

  

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