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Рекрутинг для добровольцев – чего не имеет права делать ТЦК

22 ноября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как выбрать специальность в ВСУ по рекрутингу — что делать если ТЦК игнорирует рекомендательное письмо
Рекрутинговый центр. Фото: Львовский областной ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные могут самостоятельно выбрать военную специализацию во время рекрутинга, не требующего визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Однако есть случаи, когда работники ТЦК и СП могут нарушать некоторые права в отношении добровольцев.

О нюансах для рекрутеров рассказали на Lobby X.

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Могут ли граждане, доставленные в ТЦК, самостоятельно выбрать подразделение

Система рекрутинга доступна только добровольцам. Если произошло так, что гражданин был принудительно доставлен в ТЦК и СП, то выбор подразделения будет ограничен приоритетами центра.

Нужно ли идти в ТЦК, если я доброволец на рекрутинг

Если военнообязанное лицо вступает в ряды армии, то не нужно идти в ТЦК. Весь процесс мобилизации происходит напрямую через выбранное подразделение. После успешного отбора на вакансию, гражданин получит направление на ВВК, которое можно пройти по месту учета в ТЦК или вблизи пункта постоянной дислокации подразделения.

Далее добровольца отнесут в воинскую часть и направят на БОВП, если у него отсутствует военный опыт.

Нюансы по рекомендательному письму и ТЦК

Если доброволец планирует контрактную службу, ему следует получить рекомендательное письмо или его копию от выбранного подразделения после прохождения отбора. Без рекомендательного письма в ТЦК может быть распределён гражданин согласно приоритетам центра, и это может не соответствовать его желаниям.

Важно! Рекомендательное письмо действует только в течение 1 месяца с даты выдачи. Если доброволец "просрочит" рекомендательное письмо, то в дальнейшем он не будет гарантировать попадание в избранное подразделение.

Подразделения делятся на приоритетные и неприоритетные. Формат добавления (контракт или мобилизация) зависит от приоритетности. Для неприоритетных подразделений каждый кандидат должен быть согласован Генштабом. После получения положительного решения дают рекомендательное письмо, а если его выдали сразу после собеседования, то согласование сразу не происходит — процесс длится до двух недель.

ТЦК игнорирует рекомендательное письмо и нормы — что делать

Если у гражданина возникает подозрение, что он может попасть не в избранное подразделение из-за несоблюдения Директивы, немедленно сообщите об этом представителю подразделения или службе поддержки Lobby X. Также следует связаться с контактным лицом подразделения, сопровождающего процесс призыва.

Напомним, даже если в ТЦК работает родственник или близкий друг военнообязанного, это не дает ему дополнительных прав или привилегий.

Также в Национальной ассоциации адвокатов Украины ответили, может адвокат подать запрос в ТЦК об отсрочке вместо личного обращения военнообязанного.

ВСУ мобилизация ТЦК и СП военнообязанные Рекрутинг

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