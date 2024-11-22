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Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

22 листопада 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Що не мають права питати в ТЦК у військовозабовязанного — подробиці
Роз'яснювальні заходи для громадян у Львові. Фото: Львівський ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зобов’язані діяти виключно в межах своїх повноважень, які визначені законодавством України. Одним із ключових аспектів є обмеження на вимагання інформації, яка не стосується військового обліку або мобілізації.

Яку інформацію не можуть запитувати працівники ТЦК у військовозобов'язаного — читайте далі на Новини.LIVE.

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Які закони в Україні регламентують право на збір інформації ТЦК щодо громадян

  • Закон України "Про інформацію" – визначає поняття конфіденційної інформації та захищає права громадян щодо її нерозголошення. (Стаття 21. Інформація з обмеженим доступом: визначає поняття конфіденційної інформації та умови її розголошення. Стаття 11. Право на інформацію про себе: гарантує право громадян знати, яка інформація про них збирається та обробляється.
    Стаття 10. Види інформації за змістом: класифікує інформацію за її змістом, включаючи конфіденційну)
  • Закон України "Про захист персональних даних" – регламентує обробку персональних даних і обмежує доступ до них стороннім особам. (Стаття 6. Загальні вимоги до обробки персональних даних: встановлює принципи обробки персональних даних. Стаття 8. Права суб'єкта персональних даних: визначає права осіб щодо їхніх персональних даних. Стаття 11. Підстави обробки персональних даних: описує законні підстави для обробки персональних даних).
  • Кодекс України про адміністративні правопорушення – стосується прав та обов'язків державних службовців і працівників, зокрема й працівників ТЦК (Стаття 212-3. Порушення права на інформацію: передбачає відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання або поширення інформації про особу).
  • Законодавство про військову службу та мобілізацію – визначає, яку інформацію мають право збирати ТЦК під час мобілізації та військового обліку (Стаття 38. Обов'язки громадян щодо військового обліку: визначає обов'язки громадян стосовно надання інформації для військового обліку).

Що таке конфіденційна інформація

Згідно із законодавством України (Закон "Про інформацію"), конфіденційна інформація — це дані, доступ до яких обмежений фізичною чи юридичною особо:

  • особисті відомості (місце проживання, сімейний стан, майновий стан, стан здоров'я тощо);
  • фінансова інформація (дані про доходи, банківські рахунки);
  • інші персональні дані, які не мають прямого відношення до військової.

Що в ТЦК мають право запитувати

Працівники ТЦК мають право запитувати лише ту інформацію, яка необхідна для: внесення до військового обліку, уточнення особистих даних військовозобов’язаного (прізвище, ім’я, дата народження, контактний номер телефону, місце проживання), підтвердження вашого статусу щодо придатності до військової служби.

Яку інформацію не мають права вимагати

Працівники ТЦК та СП не можуть запитувати:

  • Фінансові дані. Дані про банківські рахунки, розмір доходів чи майновий стан. Такі запити не мають відношення до військового обліку та є порушенням закону
  • Особисті дані третіх осіб. Інформацію про членів вашої родини, їхні контактні дані чи місце проживання, окрім випадків, коли це прямо передбачено законодавством (наприклад, дані про опікунів або осіб на утриманні).
  • Інформацію про стан здоров’я, яка не стосується військової служби. Працівники ТЦК не мають права вимагати детальну інформацію про ваші діагнози чи медичну історію. Висновок про придатність до служби робить ВЛК (військово-лікарська комісія)
  • Відомості про громадську чи політичну діяльність. Запит інформації про членство у політичних партіях, громадських організаціях або участь у мітингах є незаконним. 
  • Дані, які не регламентовані повісткою. Якщо запити працівників виходять за межі теми, зазначеної в офіційному документі (повістці), такі дії вважаються порушенням.

Що робити, якщо в ТЦК вимагають конфіденційну інформацію 

Попросіть пояснити, з якою метою запитуються ці дані та на якій підставі. Відмовте у передачі конфіденційної інформації. Ви маєте право не надавати дані, які не стосуються військового обліку чи мобілізації. Зверніться до правозахисних організацій, якщо вважаєте, що ваші права порушено, повідомте про це юристів або відповідні органи. У разі сумнівів вимагайте офіційного роз’яснення з посиланням на нормативні акти, які дають право вимагати конкретну інформацію.

Нагадаємо, що навіть коли у ТЦК та СП працює родич чи близька людина військовозобов'язаного, це не дає права їм на привілеї чи упереджене ставлення. Також ми писали про те, чи може військовозобов'язаний відмовитися від мобілізації через релігійні переконання.  

мобілізація інформація ТЦК та СП військовозобов'язані секретна інформація

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