Что не имеют права спрашивать в ТЦК у военнообязанного — подробности

Разъяснительные мероприятия для граждан во Львове. Фото: Львовский ТЦК и СП

Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обязаны действовать исключительно в пределах своих полномочий, которые определены законодательством Украины.

Какую информацию не могут спрашивать работники ТЦК у военнообязанного читайте дальше на Новини.LIVE.

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Какие законы в Украине регламентируют право на сбор информации ТЦК по гражданам

Закон Украины "Об информации" – определяет понятие конфиденциальной информации и защищает права граждан относительно ее неразглашения. (Статья 21. Информация с ограниченным доступом: определяет понятие конфиденциальной информации и условия ее разглашения. Статья 11. Право на информацию о себе: гарантирует право граждан знать, какая информация о них собирается и обрабатывается. Статья 10. Виды информации по содержанию: классифицирует информацию по ее содержанию, включая конфиденциальную)

Закон Украины "О защите персональных данных" – регламентирует обработку персональных данных и ограничивает доступ к ним посторонним лицам (Статья 6. Общие требования к обработке персональных данных: устанавливает принципы обработки персональных данных. Статья 11. Основания обработки персональных данных: описывает законные основания для обработки персональных данных).

Кодекс Украины об административных правонарушениях – касается прав и обязанностей государственных служащих и работников, в том числе и работников ТЦК (Статья 212-3. Нарушение права на информацию: предусматривает ответственность за незаконный сбор, хранение, использование или распространение информации о лице).

Законодательство о военной службе и мобилизации – определяет, какую информацию имеют право собирать ТЦК во время мобилизации и военного учета (Статья 38. Обязанности граждан по военному учету: определяет обязанности граждан по предоставлению информации для военного учета).

Что такое конфиденциальная информация

Согласно законодательству Украины (Закон "Об информации"), конфиденциальная информация — это данные, доступ к которым ограничен физическим или юридическим лицом:

личные сведения (место жительства, семейное положение, имущественное положение, состояние здоровья и т.п.);

финансовая информация (данные о доходах, банковских счетах);

другие персональные данные, не имеющие прямого отношения к военной.

Что у ТЦК имеют право спрашивать

Работники ТЦК имеют право запрашивать только ту информацию, которая необходима для: внесения в военный учет, уточнения личных данных военнообязанного (фамилия, имя, дата рождения, контактный номер телефона, место жительства), подтверждение вашего статуса пригодности к военной службе.

Какую информацию не имеют права требовать

Работники ТЦК и СП не могут спрашивать:

Финансовые данные. Данные о банковских счетах, размере доходов или имущественном состоянии. Такие запросы не имеют отношения к военному учету и являются нарушением закона.

Личные данные третьих лиц Информация о членах вашей семьи, их контактные данные или место жительства, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено законодательством (например, данные об опекунах или содержаниях).

Информацию о состоянии здоровья, которая не касается военной службы. Работники ТЦК не имеют права требовать подробную информацию о ваших диагнозах или медицинской истории.

Сведения об общественной или политической деятельности. Запрос информации о членстве в политических партиях, общественных организациях или участие в митингах является незаконным.

Данные, которые не регламентированы повесткой Если запросы работников выходят за пределы темы, указанной в официальном документе (повестке), такие действия считаются нарушением.

Что делать, если в ТЦК требуется конфиденциальная информация

Попросите объяснить, с какой целью запрашиваются эти данные и на каком основании. Откажите в передаче конфиденциальной информации. Вы имеете право не предоставлять данные, которые не касаются воинского учета или мобилизации. Обратитесь в правозащитные организации, если считаете, что ваши права нарушены, сообщите об этом юристам или соответствующим органам. В случае сомнений требуйте официального разъяснения со ссылкой на нормативные акты, которые дают право требовать конкретную информацию.

Напомним, что даже когда в ТЦК и СП работает родственник или близкий военнообязанный человек, это не дает права им на привилегии или предвзятое отношение. Также мы писали о том, может ли военнообязанный отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям.