Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК arrow

Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

22 ноября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Что не имеют права спрашивать в ТЦК у военнообязанного — подробности
Разъяснительные мероприятия для граждан во Львове. Фото: Львовский ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обязаны действовать исключительно в пределах своих полномочий, которые определены законодательством Украины.

Какую информацию не могут спрашивать работники ТЦК у военнообязанного читайте дальше на Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие законы в Украине регламентируют право на сбор информации ТЦК по гражданам

  • Закон Украины "Об информации" – определяет понятие конфиденциальной информации и защищает права граждан относительно ее неразглашения. (Статья 21. Информация с ограниченным доступом: определяет понятие конфиденциальной информации и условия ее разглашения. Статья 11. Право на информацию о себе: гарантирует право граждан знать, какая информация о них собирается и обрабатывается. Статья 10. Виды информации по содержанию: классифицирует информацию по ее содержанию, включая конфиденциальную)
  • Закон Украины "О защите персональных данных" – регламентирует обработку персональных данных и ограничивает доступ к ним посторонним лицам (Статья 6. Общие требования к обработке персональных данных: устанавливает принципы обработки персональных данных. Статья 11. Основания обработки персональных данных: описывает законные основания для обработки персональных данных).
  • Кодекс Украины об административных правонарушениях – касается прав и обязанностей государственных служащих и работников, в том числе и работников ТЦК (Статья 212-3. Нарушение права на информацию: предусматривает ответственность за незаконный сбор, хранение, использование или распространение информации о лице).
  • Законодательство о военной службе и мобилизации – определяет, какую информацию имеют право собирать ТЦК во время мобилизации и военного учета (Статья 38. Обязанности граждан по военному учету: определяет обязанности граждан по предоставлению информации для военного учета).

Что такое конфиденциальная информация

Согласно законодательству Украины (Закон "Об информации"), конфиденциальная информация — это данные, доступ к которым ограничен физическим или юридическим лицом:

  • личные сведения (место жительства, семейное положение, имущественное положение, состояние здоровья и т.п.);
  • финансовая информация (данные о доходах, банковских счетах);
  • другие персональные данные, не имеющие прямого отношения к военной.

Что у ТЦК имеют право спрашивать

Работники ТЦК имеют право запрашивать только ту информацию, которая необходима для: внесения в военный учет, уточнения личных данных военнообязанного (фамилия, имя, дата рождения, контактный номер телефона, место жительства), подтверждение вашего статуса пригодности к военной службе.

Какую информацию не имеют права требовать

Работники ТЦК и СП не могут спрашивать:

  • Финансовые данные. Данные о банковских счетах, размере доходов или имущественном состоянии. Такие запросы не имеют отношения к военному учету и являются нарушением закона.
  • Личные данные третьих лиц Информация о членах вашей семьи, их контактные данные или место жительства, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено законодательством (например, данные об опекунах или содержаниях).
  • Информацию о состоянии здоровья, которая не касается военной службы. Работники ТЦК не имеют права требовать подробную информацию о ваших диагнозах или медицинской истории.
  • Сведения об общественной или политической деятельности. Запрос информации о членстве в политических партиях, общественных организациях или участие в митингах является незаконным.
  • Данные, которые не регламентированы повесткой Если запросы работников выходят за пределы темы, указанной в официальном документе (повестке), такие действия считаются нарушением.

Что делать, если в ТЦК требуется конфиденциальная информация

Попросите объяснить, с какой целью запрашиваются эти данные и на каком основании. Откажите в передаче конфиденциальной информации. Вы имеете право не предоставлять данные, которые не касаются воинского учета или мобилизации. Обратитесь в правозащитные организации, если считаете, что ваши права нарушены, сообщите об этом юристам или соответствующим органам. В случае сомнений требуйте официального разъяснения со ссылкой на нормативные акты, которые дают право требовать конкретную информацию.

Напомним, что даже когда в ТЦК и СП работает родственник или близкий военнообязанный человек, это не дает права им на привилегии или предвзятое отношение. Также мы писали о том, может ли военнообязанный отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям.

мобилизация информация ТЦК и СП военнообязанные секретная информация

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:30 Штрафы от ТЦК вырастут вдвое — при каких условиях

07:21 Мужчина не захотел служить и издевался над женой — что решил суд

07:01 Кому ПриватБанк может навсегда заблокировать счет

06:55 Выплаты для инструкторов ВСУ — сколько платят и какие требования

06:40 Цены на чермет — сколько стоит металлолом в конце ноября

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

06:30 Подсолнечник продолжает падать в цене — сколько стоит тонна зерна

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

06:27 РФ атаковала "шахедом" жилой микрорайон Сум — что известно

06:15 Достойная пенсия — как обеспечить себе высокие выплаты

07:30 Штрафы от ТЦК вырастут вдвое — при каких условиях

07:21 Мужчина не захотел служить и издевался над женой — что решил суд

07:01 Кому ПриватБанк может навсегда заблокировать счет

06:55 Выплаты для инструкторов ВСУ — сколько платят и какие требования

06:40 Цены на чермет — сколько стоит металлолом в конце ноября

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

06:30 Подсолнечник продолжает падать в цене — сколько стоит тонна зерна

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

06:27 РФ атаковала "шахедом" жилой микрорайон Сум — что известно

06:15 Достойная пенсия — как обеспечить себе высокие выплаты

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Text

20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

Text

17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету