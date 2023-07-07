Ціни на титан в Україні 2023

Брухт титану. Фото: amazonaws.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Титан — унікальний метал, що поєднує у собі ряд видатних властивостей. Він є одним із найбільш затребуваних матеріалів у різних галузях промисловості, зокрема і авіацію, медицину, хімію та інші. Незважаючи на свою відносну рідкість у земній корі, титан має неймовірну міцність, низьку щільність і високу корозійну стійкість. Титан є відносно рідкісним і дорогим металом, а його видобуток потребує спеціальних технологій та процесів.

Тому особливо важливо здавати цей метал у переробку. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує брухт Титану в Україні.

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Що таке титан

Титан є відносно рідкісним металом у земній корі та зустрічається в ній у концентраціях близько 0,5%. Він посідає дев'яте місце за поширеністю серед хімічних елементів. Однак, титан у чистому металевому вигляді зустрічається вкрай рідко в природі через його високу реактивність. Метали з високою реактивністю, мають тенденцію швидко вступати в хімічні реакції з іншими речовинами або середовищами.

Титан зазвичай знаходиться у вигляді руд, таких як ільменіт та рутил, які містять титан у поєднанні з іншими елементами, в основному залізом та киснем. Щоб отримати чистий металевий титан, потрібен процес його вилучення та обробки.

Першовідкривачем титану вважається англійський чернець Вільям Грегор, який жив наприкінці XVIII століття. Він закінчив Оксфордський університет зі ступенями бакалавра мистецтв та магістра наук. Грегор виконував не тільки священні обов'язки, а ще був захоплений науковими дослідженнями, включаючи мінералогію.

В 1790 Грегор займався мінералогічними дослідженнями на території свого приходу в долині Мевакона, на південному заході Англії, де він звернув увагу на чорний пісок з незвичайними властивостями. У цьому піску він виявив багато дрібних зерен чорного блискучого мінералу, що притягується до звичайного магніту. Мінералу та елементу дали назву по місцевості, де вони були знайдені: мінерал "менакеніт" та елемент "менакін".

У 1795 році німецький хімік Мартін Клапрот, незалежно від Вільяма Грегора, виявив новий елемент у мінералі рутила. Клапрот назвав цей елемент "титан" на ім'я титанових гігантів із грецької міфології. Через два роки, в 1797 році, Клапрот також встановив, що рутил та менакеніт є оксидами одного і того ж елемента. Він вирішив зберегти назву "титан", яку було запропоновано їм, щоб позначати цей елемент. Ця назва збереглася і використовується до сьогоднішнього дня.

Процес отримання титану у чистому металевому вигляді виявився складним та вимагав розробки спеціалізованих технологій. У 1940-х роках вдалося отримати невелику кількість чистого титану. Масштабне промислове виробництво титану почалося лише наприкінці 1950-х років. З часом удосконалення технологій та розвиток виробництва дозволили значно збільшити обсяги виробництва чистого титану.

В наші часи титан відіграє важливу роль у різних сферах людської діяльності. Завдяки своїм унікальним властивостям — легкості, міцності, високій корозійній та температурній стійкості — він має значний вплив на розвиток науки, технологій та промисловості. Ось деякі основні області, де активно використовується титан:

авіація та космічна промисловість;

медицина;

енергетика;

хімічна промисловість;

архітектура та будівництво;

спортивні товари;

інформаційні технології.

Навіщо здавати титан

Здача брухту титану в пункти прийому вторинної сировини це не тільки турбота про довкілля, а і додаткове джерело доходу. Багато пунктів прийому заплатять вам за зданий титановий металобрухт відповідно до його поточної ринкової ціни, яка наразі є доволі високою.

Здавання брухту титану в пункти прийому вторинної сировини також допомагає в утилізації та переробці цього матеріалу. Замість того, щоб викидати його на звалище та шкодити навколишньому середовищу, він може бути перероблений і використаний повторно. Крім того, переробка металобрухту дозволяє скоротити викиди шкідливих речовин та енергоспоживання, пов'язані зі здобиччю та виробництвом нових руд.

Як правильно здавати титан

Титанові вироби мають характерний сріблястий колір, який, на перший погляд, може нагадувати звичайну нержавіючу сталь. Однак при більш уважному огляді можна виявити деякі відмінності. Титан відноситься до парамагнетиків і має слабку реакцію на магнітне поле, подібно до нержавіючої сталі.

Міцність титану практично дорівнює міцності сталі, але його щільність на 45% нижча. Титан також вдвічі міцніший за алюміній і на 60% важчий. Якщо ваш метал має міцність, порівнянну зі сталлю, але при цьому значно легше, можливо, це саме титан.

Проте слід зазначити, що у чистому вигляді в виробах титан зустрічається досить рідко. Найчастіше він використовується у сплавах з іншими металами, які можуть мати різну щільність та вагу.

Найкращим способом визначити наявність титану є спостереження за іскрою, яка утворюється при його різанні болгаркою. Чистий титан виділяє яскраву іскру білого кольору.

Якщо ви вирішили здати титанові вироби, рекомендується заздалегідь їх розібрати самостійно. Також зверніть увагу, щоб поверхня труб, плит або листів титану не мала тріщин, тому що це значно підвищить шанси на отримання більш високої ціни. Намагайтеся не пошкоджувати поверхню титанових деталей під час демонтажу.

Якщо ви виявили титановий дріт, рекомендується акуратно змотати його так, щоб він не заплутався з іншими металевими виробами.

Рекомендується здавати щонайменше 50 кілограмів кольорового металу, включаючи титан, з кількох причин. По-перше, ціна за менший обсяг кольорового металу буде значно нижчою, ніж при більшому обсязі. По-друге, не всі пункти прийому металобрухту зацікавлені в обробці або прийнятті такої невеликої кількості та можуть відмовитися приймати її.

Крім того, не всі пункти прийому металобрухту мають спеціальне обладнання для обробки та зберігання титану. Тому, при виборі пункту прийому, рекомендується переконатися, що вони здатні прийняти та обробляти титановий металобрухт.

Ціни на титан в Україні

Ціни на свинець (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 99,2 грн/кг

Вінницька область — від 100,7 грн/кг

Волинська область — від 99,3 грн/кг

Дніпропетровська область — від 100,2 грн/кг

Житомирська область — від 99,8 грн/кг

Закарпатська область — від 100,3 грн/кг

Запорізька область — від 100,8 грн/кг

Івано-Франківська область — від 100,6 грн/кг

Кіровоградська область — від 99,1 грн/кг

Львівська область — від 99,9 грн/кг

Миколаївська область — від 100,4 грн/кг

Одеська область — від 100,1 грн/кг

Полтавська область — від 100,7 грн/кг

Рівненська область — від 100,6 грн/кг

Сумська область — від 100,7 грн/кг

Тернопільська область — від 99,6 грн/кг

Хмельницька область — від 303 грн/кг

Черкаська область —- від от 101 грн/кг

Чернівецька область — від 100 грн/кг

Чернігівська область — від 100,8 грн/кг



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