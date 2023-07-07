Цены на титан в Украине 2023

Лом титана. Фото: amazonaws.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Титан — уникальный металл, сочетающий в себе ряд выдающихся свойств. Он является одним из самых востребованных материалов в различных отраслях промышленности, включая авиацию, медицину, химию и другие. Несмотря на свою относительную редкость в земной коре, титан обладает невероятной прочностью, низкой плотностью и высокой коррозионной стойкостью. Титан является относительно редким и дорогостоящим металлом, а его добыча требует специальных технологий и процессов.

Поэтому особенно важно сдавать этот металл в переработку. Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит лом титана в Украине.

Читайте также:

Что такое титан

Титан является относительно редким металлом в земной коре и встречается в концентрациях около 0,5%. Он занимает девятое место по распространенности среди химических элементов. Однако титан в чистом металлическом виде встречается крайне редко в природе из-за его высокой реактивности. Металлы с высокой реактивностью имеют тенденцию быстро вступать в химические реакции с другими веществами или средами.

Титан обычно находится в виде руд, таких как ильменит и рутил, содержащие титан в сочетании с другими элементами, в основном железом и кислородом. Чтобы получить чистый металлический титан, необходим процесс его извлечения и обработки.

Первооткрывателем титана считается английский монах Уильям Грегор, живший в конце XVIII века. Он окончил Оксфордский университет со степенями бакалавра искусств и магистра наук. Грегор выполнял не только собязанности священника, но еще был увлечен научными исследованиями, включая минералогию.

В 1790 году Грегор занимался минералогическими исследованиями на территории своего прихода в долине Мевакона, на юго-западе Англии, где он обратил внимание на черный песок с необычными свойствами. В этом песке он обнаружил много мелких зерен черного блестящего минерала, притягивающегося к обычному магниту. Минерала и элемента дали название по местности, где они были найдены: минерал "менакенит" и элемент "менакин".

В 1795 году немецкий химик Мартин Клапрот, вне зависимости от Уильяма Грегора, обнаружил новый элемент в минерале рутила. Клапрот назвал этот элемент "титан" по имени титановых гигантов из греческой мифологии. Два года спустя, в 1797 году, Клапрот также установил, что рутил и менакенит являются оксидами одного и того же элемента. Он решил сохранить название "титан", которое было предложено им, чтобы помечать этот элемент. Это название сохранилось и используется по сей день.

Процесс получения титана в металлическом виде оказался сложным и требовал разработки специализированных технологий. В 1940-е годы удалось получить небольшое количество чистого титана. Масштабное промышленное производство титана началось только в конце 50-х годов. С течением времени усовершенствование технологий и развитие производства позволили значительно увеличить объемы производства чистого титана.

В настоящее время титан играет важную роль в различных сферах человеческой деятельности. Благодаря своим уникальным свойствам — легкости, прочности, высокой коррозионной и температурной стойкости — он оказывает значительное влияние на развитие науки, технологий и промышленности. Вот некоторые основные области, где активно используется титан:

авиация и космическая промышленность;

медицина;

энергетика;

химическая промышленность;

архитектура и строительство;

спортивные товары;

информационные технологии.

Зачем сдавать титан

Сдача лома титана в пункты приема вторсырья это не только забота об окружающей среде, но и дополнительный источник дохода. Многие пункты приема заплатят вам за сданный титановый металлолом в соответствии с его текущей рыночной ценой, которая сейчас достаточно высока.

Сдача лома титана в пункты приема вторичного сырья также помогает в утилизации и переработке этого материала. Вместо того чтобы выбрасывать его на свалку и вредить окружающей среде, он может быть переработан и использован повторно. Кроме того, переработка металлолома позволяет сократить выбросы вредных веществ и энергопотребления, связанные с добычей и производством новых руд.

Как правильно сдавать титан

Титановые изделия обладают характерным серебристым цветом, который, на первый взгляд, может напоминать обычную нержавеющую сталь. Однако при более внимательном осмотре можно обнаружить некоторые отличия. Титан относится к парамагнетикам и имеет слабую реакцию на магнитное поле, подобно нержавеющей стали.

Прочность титана практически равна прочности стали, но его плотность на 45% ниже. Титан также вдвое прочнее алюминия и на 60% тяжелее. Если ваш металл имеет прочность, сравнимую со сталью, но при этом гораздо легче, возможно, это именно титан.

Однако следует отметить, что в чистом виде в изделиях титан встречается достаточно редко. Чаще он используется в сплавах с другими металлами, которые могут иметь разную плотность и вес.

Лучшим способом определить наличие титана является наблюдение за искрой, которая образуется при его резке болгаркой. Чистый титан выделяет яркую искру белого цвета.

Если вы решили сдать титановые изделия, рекомендуется заранее разобрать их самостоятельно. Также обратите внимание, чтобы поверхность труб, плит или листов титана не имела трещин, так как это значительно увеличит шансы на получение более высокой цены. Постарайтесь не повреждать поверхность титановых деталей во время демонтажа.

Если вы обнаружили титановую проволоку, рекомендуется аккуратно смотать ее так, чтобы она не запуталась с другими металлическими изделиями.

Рекомендуется сдавать не менее 50 килограммов цветного металла, включая титан, по нескольким причинам. Во-первых, цена за меньший объем цветного металла будет значительно ниже, чем при большем объеме. Во-вторых, не все пункты приема металлолома заинтересованы в обработке или принятии такого небольшого количества и могут отказаться принимать его.

Кроме того, не все пункты приема металлолома имеют специальное оборудование для обработки и хранения титана. Поэтому при выборе пункта приема рекомендуется убедиться, что они способны принять и обрабатывать титановый металлолом.

Цены на титан в Украине

Цены на свинец (по данным портала "сдай-лом.укр") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 99,2 грн/кг

Винницкая область — от 100,7 грн/кг

Волынская область — от 99,3 грн/кг

Днепропетровская область — от 100,2 грн/кг

Житомирская область — от 99,8 грн/кг

Закарпатская область — от 100,3 грн/кг

Запорожская область — от 100,8 грн/кг

Ивано-Франковская область — от 100,6 грн/кг

Кировоградская область — от 99,1 грн/кг

Львовская область — от 99,9 грн/кг

Николаевская область — от 100,4 грн/кг

Одесская область — от 100,1 грн/кг

Полтавская область — от 100,7 грн/кг

Ровенская область — от 100,6 грн/кг

Сумская область — от 100,7 грн/кг

Тернопольская область — от 99,6 грн/кг

Хмельницкая область — от 303 грн/кг

Черкасская область — от 101 грн/кг

Черновицкая область — от 100 грн/кг

Черниговская область — от 100,8 грн/кг



Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине. Медь используется для изготовления различных товаров, в частности, как кухонные принадлежности, посуда, монеты, музыкальные инструменты и художественные изделия. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. А также собрали цены на металлолом черных металлов в Украине. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку. Также мы собрали цены на 1 кг свинца по регионам Украины. Это также очень популярный сплав, который можно сдавать в пункты приема вторсырья.