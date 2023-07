Які продукти викликають здуття живота

Дівчина з виделкою. Фото: Freepik

Проблеми з травленням, включаючи підвищену кислотність, гази, розлад шлунку та здуття живота, трапляються в багатьох з нас. Існують певні продукти, які можуть викликати ці симптоми в шлунково-кишковому тракті.

Продукти, які впливають на травлення, дуже індивідуальні, оскільки одна їжа може турбувати одну людину, в той час як та сама їжа чудово сприймається іншою. Якщо ви помітили, що квасоля або капуста турбують вас після кожного вживання, є речі, які ви можете зробити з цими продуктами, щоб продовжувати насолоджуватися ними без дискомфорту. Інші продукти, такі як цитрусові та м'ята, також можуть викликати проблеми з травленням, але їх краще уникати.

1. Смажена їжа

Смажена їжа містить багато жиру і може призвести до болю в шлунку та діареї. Як показало дослідження, опубліковане в 2021 році в журналі Preventive Nutrition and Food Science, смажена їжа також пов'язана з кислотним рефлюксом,

Смажена їжа. Фото: Pexels

Обирайте смаження на сковороді (з використанням невеликої кількості олії) або інші способи приготування їжі зі зниженим вмістом жиру, такі як запікання, випікання, пасерування та смаження у фритюрі.

2. Цукрові замінники

Цукерки, жуйки та інші продукти без цукру, виготовлені на основі цукрових спиртів, можуть викликати у деяких людей гази та розлад шлунку. Прочитайте список інгредієнтів і зверніть увагу на такі підсолоджувачі, як сорбіт, маніт, ксиліт, еритрит і маліліт.

Жувальна гумка. Фото: Pexels

Обирайте цукерки, жуйки та інші продукти, які виготовлені без них. Пам'ятайте, що доданий цукор повинен становити не більше 10% від загальної кількості калорій, згідно з дієтичними рекомендаціями, тому споживайте будь-які продукти з додаванням цукру також у невеликих кількостях.

3. Кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози

Кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози — це підсолоджувач, який використовується для приготування цукерок і випічки, і він може викликати гази, діарею, здуття живота і судоми у деяких людей.

Цукровий сироп. Фото: Pexels

Прочитайте етикетку з інформацією про поживну цінність та обирайте цукерки, випічку та інші продукти, які не містять цього підсолоджувача.

4. Цитрусові

Фрукти з високим вмістом кислоти, такі як апельсини, грейпфрути, лимони та лайми, можуть викликати печію у деяких людей. Це відбувається тому, що цитрусові розслаблюють стравохідний сфінктер (або клапан), що може призвести до потрапляння кислоти в стравохід і викликати печію. Кислота також може сповільнити спорожнення шлунка, що може призвести до повторного потрапляння кислоти зі шлунка в стравохід і знову викликати печію.

Цитрусові фрукти. Фото: Pexels

Цитрусові містять багато корисних поживних речовин, але якщо ці кислі продукти призводять до кислотного рефлюксу, то уникайте їх і обирайте інші нецитрусові фрукти в якості солодкого перекусу.

5. М'ята перцева

Відомо, що м'ята перцева викликає печію і розлад шлунка у деяких людей. М'ята може розслабити стравохідний сфінктер, який знаходиться між шлунком і стравоходом. Коли цей сфінктер розслабляється, це може спричинити потрапляння кислоти зі шлунка назад у стравохід, що призводить до печії та розладу травлення.

М'ята перцева. Фото: Pexels

Якщо м'ята викликає у вас подібні симптоми краще відмовитися від неї та віддати перевагу іншим травам або іншим видам чаю.

6. Квасоля

Квасоля містить олігосахариди — неперетравлювані, ферментовані волокна, які можуть викликати гази, дискомфорт у животі та здуття. Насправді вони корисні для кишківника, оскільки не перетравлюються у шлунку або верхній частині кишківника і потрапляють до товстої кишки, де їх ферментують корисні бактерії. Під час цього процесу утворюється газ. Отже, хоча квасоля і корисна, вона може викликати дискомфорт.

Біла квасоля. Фото: Pexels

Замочіть сушену квасолю щонайменше на 4 години і злийте воду перед приготуванням, щоб мінімізувати газоутворення. Дослідження також показують, що якщо ви не звикли їсти боби і відчуваєте проблеми зі шлунком, то регулярне вживання половини склянки бобів протягом щонайменше 8 тижнів може зменшити неприємні симптоми.

7. Хрестоцвіті овочі

Хрестоцвіті овочі — це овочі з родини капустяних, до яких відносяться капуста, броколі, капуста і кочанна зелень. Вони містять той самий цукор, що й квасоля, який може призвести до газоутворення, дискомфорту в животі та здуття живота. Вони також містять багато клітковини, що може ускладнити їх перетравлення для деяких людей.

Брюсельска капуста. Фото: Pexels

Якщо ви відчуваєте дискомфорт від цих овочів, приготуйте їх замість того, щоб їсти сирими. Це, як правило, робить їх легшими для шлунка і мінімізує шлунково-кишкові симптоми.

8. Гостра їжа

Деякі люди чутливі до гострої їжі, яка може викликати печію та кислотний рефлюкс. Гостра їжа може розслабити сфінктер, який знаходиться між шлунком і стравоходом, що дозволяє кислій їжі повертатися назад зі шлунка в стравохід, викликаючи печію і кислотний рефлюкс.

Червоний перець. Фото: Pexels

Якщо ви чутливі до гострої їжі, зменшіть гостроту, додаючи менше перцю та спецій, або взагалі відмовтеся від неї і віддайте перевагу не гострим стравам.

9. Шоколад

Шоколад — ще один продукт, який може викликати розслаблення стравохідного сфінктера, що, як і м'ята та цитрусові, може призвести до печії та розладу травлення. Деякі люди можуть бути чутливими до одного або декількох продуктів, що викликають таку реакцію, тому це дуже індивідуально.

Чорний та білий шоколад. Фото: Pexels

Якщо шоколад викликає симптоми печії та розладу травлення, спробуйте обмежити його споживання. Вам не обов'язково відмовлятися від нього назавжди, але, можливо, вам варто уникати його на деякий час.

