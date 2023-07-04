Какие продукты вызывают вздутие живота

Эти 9 продуктов, всегда вызывают проблемы с пищеварением
Проблемы с пищеварением, включая повышенную кислотность, газы, расстройство желудка и вздутие живота, встречаются у многих из нас. Есть определенные продукты, которые могут вызвать эти симптомы в желудочно-кишечном тракте.
Об этом сообщил Eat This, Not That.
Продукты, влияющие на пищеварение, очень индивидуальны, поскольку одна пища может беспокоить одного человека, в то время как та же пища отлично воспринимается другой. Если вы заметили, что фасоль или капуста беспокоят вас после каждого употребления, есть вещи, которые можно сделать с этими продуктами, чтобы продолжать наслаждаться ими без дискомфорта. Другие продукты, такие как цитрусовые и мята, могут вызвать проблемы с пищеварением, но их лучше избегать.
1. Жареная пища
Жареная пища содержит много жира и может привести к боли в желудке и диарее. Как показало исследование, опубликованное в 2021 году в журнале Preventive Nutrition and Food Science, жареная пища также связана с кислотным рефлюксом,
Выбирайте жарку на сковороде (с использованием небольшого количества масла) или другие способы приготовления пищи с пониженным содержанием жира, такие как запекание, выпекание, пассерование и жарка во фритюре.
2. Сахарные заменители
Конфеты, жвачки и другие продукты без сахара, изготовленные на основе сахарного спирта, могут вызвать у некоторых людей газы и расстройство желудка. Прочтите список ингредиентов и обратите внимание на такие подсластители, как сорбит, маннит, ксилит, эритрит и малилит.
Выбирайте конфеты, жвачки и другие продукты, изготовленные без них. Помните, что добавленный сахар должен составлять не более 10% от общего количества калорий согласно диетическим рекомендациям, поэтому потребляйте любые продукты с добавлением сахара также в небольших количествах.
3. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы
Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы — это подсластитель, который используется для приготовления конфет и выпечки, и он может вызвать газы, диарею, вздутие живота и судороги у некоторых людей.
Прочтите этикетку с информацией о питательной ценности и выбирайте конфеты, выпечку и другие продукты, не содержащие этого подсластителя.
4. Цитрусовые
Фрукты с высоким содержанием кислоты, такие как апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы могут вызвать изжогу у некоторых людей. Это происходит потому, что цитрусовые расслабляют пищеводный сфинктер (или клапан), что может привести к попаданию кислоты в пищевод и вызвать изжогу. Кислота также может замедлить опорожнение желудка, что может привести к повторному попаданию кислоты из желудка в пищевод и снова вызвать изжогу.
Цитрусовые содержат много полезных питательных веществ, но если эти кислые продукты приводят к кислотному рефлюксу, избегайте их и выбирайте другие нецитрусовые фрукты в качестве сладкого перекуса.
5. Мята перечная
Известно, что мята перечная вызывает изжогу и расстройство желудка у некоторых людей. Мята может расслабить пищеводный сфинктер, находящийся между желудком и пищеводом. Когда этот сфинктер расслабляется, это может повлечь за собой попадание кислоты из желудка обратно в пищевод, что приводит к изжоге и расстройству пищеварения.
Если мята вызывает у вас подобные симптомы лучше отказаться от нее и предпочесть другие травы или другие виды чая.
6. Фасоль
Фасоль содержит олигосахариды — неперевариваемые, ферментированные волокна, которые могут вызвать газы, дискомфорт в животе и вздутие. На самом деле они полезны для кишечника, поскольку не перевариваются в желудке или верхней части кишечника и попадают в толстую кишку, где их ферментируют полезные бактерии. В ходе этого процесса образуется газ. Следовательно, хотя фасоль и полезна, она может вызвать дискомфорт.
Замочите сушеную фасоль не менее 4 часов и слейте воду перед приготовлением, чтобы минимизировать газообразование. Исследования также показывают, что если вы не привыкли есть бобы и испытываете проблемы с желудком, то регулярное употребление половины стакана бобов в течение минимум 8 недель может уменьшить неприятные симптомы.
7. Крестоцветные овощи
Крестоцветные овощи — это овощи из семейства капустных, к которым относятся капуста, брокколи, капуста и кочанная зелень. Они содержат тот же сахар, что и фасоль, которая может привести к газообразованию, дискомфорту в животе и вздутию живота. Они также содержат много клетчатки, что может осложнить их переваривание для некоторых людей.
Если вы чувствуете дискомфорт от этих овощей, приготовьте их вместо того, чтобы кушать сырыми. Это, как правило, делает их более легкими для желудка и минимизирует желудочно-кишечные симптомы.
8. Острая еда
Некоторые люди чувствительны к острой пище, которая может вызвать изжогу и кислотный рефлюкс. Острая пища может расслабить сфинктер, находящийся между желудком и пищеводом, что позволяет кислой пище возвращаться обратно из желудка в пищевод, вызывая изжогу и кислотный рефлюкс.
Если вы чувствительны к острой пище, убавьте остроту, добавляя меньше перца и специй, или вообще откажитесь от нее и отдайте предпочтение не острым блюдам.
9. Шоколад
Шоколад — еще один продукт, который может вызвать расслабление пищеводного сфинктера, что, как и мята и цитрусовые, может привести к изжоге и расстройству пищеварения. Некоторые люди могут быть чувствительны к одному или нескольким продуктам, вызывающим такую реакцию, поэтому это очень индивидуально.
Если шоколад вызывает симптомы изжоги и расстройства пищеварения, попробуйте ограничить потребление. Вам не обязательно отказываться от него навсегда, но, возможно, вам следует избегать его на время.
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