Какие продукты вызывают вздутие живота

Девушка с вилкой. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Проблемы с пищеварением, включая повышенную кислотность, газы, расстройство желудка и вздутие живота, встречаются у многих из нас. Есть определенные продукты, которые могут вызвать эти симптомы в желудочно-кишечном тракте.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

Читайте также:

Продукты, влияющие на пищеварение, очень индивидуальны, поскольку одна пища может беспокоить одного человека, в то время как та же пища отлично воспринимается другой. Если вы заметили, что фасоль или капуста беспокоят вас после каждого употребления, есть вещи, которые можно сделать с этими продуктами, чтобы продолжать наслаждаться ими без дискомфорта. Другие продукты, такие как цитрусовые и мята, могут вызвать проблемы с пищеварением, но их лучше избегать.

1. Жареная пища

Жареная пища содержит много жира и может привести к боли в желудке и диарее. Как показало исследование, опубликованное в 2021 году в журнале Preventive Nutrition and Food Science, жареная пища также связана с кислотным рефлюксом,

Жареная еда. Фото: Pexels

Выбирайте жарку на сковороде (с использованием небольшого количества масла) или другие способы приготовления пищи с пониженным содержанием жира, такие как запекание, выпекание, пассерование и жарка во фритюре.

2. Сахарные заменители

Конфеты, жвачки и другие продукты без сахара, изготовленные на основе сахарного спирта, могут вызвать у некоторых людей газы и расстройство желудка. Прочтите список ингредиентов и обратите внимание на такие подсластители, как сорбит, маннит, ксилит, эритрит и малилит.

Жевательная резинка. Фото: Pexels

Выбирайте конфеты, жвачки и другие продукты, изготовленные без них. Помните, что добавленный сахар должен составлять не более 10% от общего количества калорий согласно диетическим рекомендациям, поэтому потребляйте любые продукты с добавлением сахара также в небольших количествах.

3. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы — это подсластитель, который используется для приготовления конфет и выпечки, и он может вызвать газы, диарею, вздутие живота и судороги у некоторых людей.

Сахарный сироп. Фото: Pexels

Прочтите этикетку с информацией о питательной ценности и выбирайте конфеты, выпечку и другие продукты, не содержащие этого подсластителя.

4. Цитрусовые

Фрукты с высоким содержанием кислоты, такие как апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы могут вызвать изжогу у некоторых людей. Это происходит потому, что цитрусовые расслабляют пищеводный сфинктер (или клапан), что может привести к попаданию кислоты в пищевод и вызвать изжогу. Кислота также может замедлить опорожнение желудка, что может привести к повторному попаданию кислоты из желудка в пищевод и снова вызвать изжогу.

Цитрусовые фрукты. Фото: Pexels

Цитрусовые содержат много полезных питательных веществ, но если эти кислые продукты приводят к кислотному рефлюксу, избегайте их и выбирайте другие нецитрусовые фрукты в качестве сладкого перекуса.

5. Мята перечная

Известно, что мята перечная вызывает изжогу и расстройство желудка у некоторых людей. Мята может расслабить пищеводный сфинктер, находящийся между желудком и пищеводом. Когда этот сфинктер расслабляется, это может повлечь за собой попадание кислоты из желудка обратно в пищевод, что приводит к изжоге и расстройству пищеварения.

Мята перечная. Фото: Pexels

Если мята вызывает у вас подобные симптомы лучше отказаться от нее и предпочесть другие травы или другие виды чая.

6. Фасоль

Фасоль содержит олигосахариды — неперевариваемые, ферментированные волокна, которые могут вызвать газы, дискомфорт в животе и вздутие. На самом деле они полезны для кишечника, поскольку не перевариваются в желудке или верхней части кишечника и попадают в толстую кишку, где их ферментируют полезные бактерии. В ходе этого процесса образуется газ. Следовательно, хотя фасоль и полезна, она может вызвать дискомфорт.

Белая фасоль. Фото: Pexels

Замочите сушеную фасоль не менее 4 часов и слейте воду перед приготовлением, чтобы минимизировать газообразование. Исследования также показывают, что если вы не привыкли есть бобы и испытываете проблемы с желудком, то регулярное употребление половины стакана бобов в течение минимум 8 недель может уменьшить неприятные симптомы.

7. Крестоцветные овощи

Крестоцветные овощи — это овощи из семейства капустных, к которым относятся капуста, брокколи, капуста и кочанная зелень. Они содержат тот же сахар, что и фасоль, которая может привести к газообразованию, дискомфорту в животе и вздутию живота. Они также содержат много клетчатки, что может осложнить их переваривание для некоторых людей.

Брюссельская капуста. Фото: Pexels

Если вы чувствуете дискомфорт от этих овощей, приготовьте их вместо того, чтобы кушать сырыми. Это, как правило, делает их более легкими для желудка и минимизирует желудочно-кишечные симптомы.

8. Острая еда

Некоторые люди чувствительны к острой пище, которая может вызвать изжогу и кислотный рефлюкс. Острая пища может расслабить сфинктер, находящийся между желудком и пищеводом, что позволяет кислой пище возвращаться обратно из желудка в пищевод, вызывая изжогу и кислотный рефлюкс.

Красный перец. Фото: Pexels

Если вы чувствительны к острой пище, убавьте остроту, добавляя меньше перца и специй, или вообще откажитесь от нее и отдайте предпочтение не острым блюдам.

9. Шоколад

Шоколад — еще один продукт, который может вызвать расслабление пищеводного сфинктера, что, как и мята и цитрусовые, может привести к изжоге и расстройству пищеварения. Некоторые люди могут быть чувствительны к одному или нескольким продуктам, вызывающим такую реакцию, поэтому это очень индивидуально.

Черный и белый шоколад. Фото: Pexels

Если шоколад вызывает симптомы изжоги и расстройства пищеварения, попробуйте ограничить потребление. Вам не обязательно отказываться от него навсегда, но, возможно, вам следует избегать его на время.

Раньше мы писали о пяти важнейших добавках, которые советуют тренеры.