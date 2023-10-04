Збір грибів у жовтні 2023 — як знайти та приготувати польський гриб

Дівчина збирає польські гриби у лісі. Фото: google.com

Один з найрозповсюдженіших та найпопулярніших грибів в українських лісах — польський. Його називають по-різному: моховик каштановий, цар маховик, панський гриб, каштановий, коричневий та чорний. Він відрізняється своїм ніжним смаком та ароматом й не поступається білому.

Розповідаємо, як знайти польський гриб й не сплутати його з іншими, а також як смачно приготувати та замаринувати лісовий делікатес на зиму.

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Як виглядає польський гриб

Польський гриб має свої характерні особливості, які відрізняють його від інших лісових грибів.

Перш за все, слід звернути увагу на головку гриба — вона має колір від темно до світло коричневого, каштаново-бурого відтінку. Після дощу шапинка цього гриба стає трохи слизькою і набуває насичене темно-коричневе забарвлення.

Нижній шар пористий, як губка й має блідо-жовтий або зеленуватий відтінок. При натисканні він стає синюватим або бурого кольору.

М’якоть у молодих грибів біла і щільна, у зрілих — блідо-жовта, щільна, м’ясиста. Відмінною рисою ніжки є те, що вона синіє при зрізі, потім стає бурою і в кінцевому підсумку набуває свій характерний жовтуватий відтінок.

Польський гриб у лісі. Фото: google.com

Як знайти польський гриб в українських лісах

Польський гриб росте переважно у хвойних та змішаних лісах. Рідше його можна зустріти у листяних лісах. Цей коричневий красень любить кислі ґрунти.

Під час "тихого полювання" шукати польський гриб слід:

біля підніжжя дерев, під соснами ялинами, буками, дубами або каштанами;

на моху;

поруч з пнями.

Осінній сезон польських грибів триває з вересня й до кінця жовтня. Інколи, якщо погодні умови гарні, польський можна зустріти й в листопаді.

Збір грибів у лісі восени. Фото: google.com

Польський гриб несправжній: як не сплутати з отруйним

Серед несправжніх грибів, схожих на польський гриб, існують як їстівні, так і неїстівні види. Краще знати, які характерні ознаки мають неїстівні гриби, щоб не отруїтися.

Так, в українських лісах вам можуть трапитися:

жовчний гриб — гіркий на смак, має рожевий відтінок нижньої частини шапинки та характерний сітчастий візерунок на ніжці;

Як виглядає жовчний гриб. Фото: pixabay.com

сатанинський гриб — найнебезпечніший серед двійників польського гриба, характеризується підвищеним ступенем отруйності. Має шапинку сіро-зеленого кольору, нижня сторона гриба являє собою трубчастий шар, ніжка гриба має бульбоподібну форму з сітчастим візерунком червонуватого кольору, що переходить в помаранчевий догори.

Як виглядає сатанинський гриб. Фото: google.com

Як слід чистити польський гриб

Польський гриб дуже легко чистити, але це треба зробити одразу, як ви повернулися з лісу:

зрізати з ніжки залишки грибниці;

видалити сміття, бруд пошкоджені ділянки;

знімати шкірку з шапинки необов'язково;

замочити гриби у воді на 10-15 хвилин, можна у підсоленій. Щоб сміття, що залишилося і пісок осіли на дно посудини;

ретельно промити холодною чистою водою;

піддати тепловій обробці.

Кошик з польськими грибами. Фото: pexels.com

Скільки варити та як готувати польський гриб

Маленькі грибочки можна залишати цілими, тоді як великі екземпляри краще порізати перед тим, як варити. Гриби поміщають в киплячу воду і варять від 10 до 20 хвилин після початку закипання.

Польські варять невеликими порціями у зручній та великій каструлі. Слід враховувати, що в процесі варіння може утворюватися піна, яку необхідно обережно видалити.

Після ретельної термічної обробки польський гриб можна обробляти різними способами, включно з маринуванням, заморожуванням та смаженням.

Своїми смаковими характеристиками він нагадує білі гриби, що робить його особливо популярним в приготуванні різноманітних страв.

Мариновані польські гриби на зиму. Фото: prostovkysno.com

Рецепт маринованих польських грибів на зиму

Мариновані польські гриби на зиму — дуже смачна й проста в приготуванні страва. В процесі приготування важливо дотримуватися пропорцій та послідовність дій.

Інгредієнти:

польські гриби — 1 кг;

вода для приготування маринаду — 1 л;

рослинна (оливкова) олія — 50 мл;

оцет для приготування маринаду — 50 мл;

часник — 5 зубків;

сіль, цукор — по 1 ст. л.;

гвоздика — 5 шт;

духмяний перець — 7 шт;

чорний перець горошком — 10 шт;

лавровий лист — 4 шт.

Як приготувати маринад для консервування — покроковий рецепт:

У каструлі змішати воду, сіль, цукор, часник, лавровий лист, духмяний та чорний перець і гвоздику в зазначених раніше пропорціях. Довести суміш спецій до кипіння. Після закипання додати в воду 9% столовий оцет.

Маринад готовий.

Готуємо мариновані польські гриби на зиму покроково:

Після того, як ми почистили, помили наші царські маховики, можна починати закривати їх на зиму. Їх обов'язково слід піддати термічній обробці. Підготувати розсіл — в холодну воду додати 1 ч. л. солі на 1 л води. Залити гриби підготовленим розсолом і варити 5 хвилин. Після цього відвар необхідно злити. Проварені гриби промити під холодною водою, ще раз залити підсоленою водою, довести до кипіння і варити вдруге приблизно 25-30 хв. Якщо польські гриби невеликі, їх можна замаринувати цілими. Великі — нарізати на шматочки. Надалі краще закрити окремо маленькі грибочки та порізані, адже маленькі виглядають набагато ефектніше і будуть прикрасою будь-якого святкового столу. Промити проварені гриби холодною водою і дати постояти, щоб зійшла зайва рідина. У приготований раніше маринад для консервування перекладаємо відварені гриби. Довести до кипіння і варити 5-10 хвилин. Проварені в маринаді гриби розкласти по чистих стерилізованих банках. Зверху польські гриби залити рослинною або оливковою олією. Закатати банки стерилізованими кришками, перевернути догори дном, закутати у щось тепле і дати відстоятися до повного охолодження.

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