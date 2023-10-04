Календар грибника 2023 року — коли та які гриби збирати цієї осені

Осінній сезон тихого полювання в Україні. Фото: google.com

Осінь дарує нам особливу атмосферу тепла та затишку, радує золотистим листям та яскравими барвами. А ще — це найврожайніший сезон грибів. Оскільки у цей період найбільш відповідна погода, а земля вбирає чимало вологи з опадів. Звичайно для вдалого тихого полювання грибникам важливо знати, найвдаліші дні для походу в ліс.

Тож, ділимося детальним календарем грибника на осінь 2023 року та секретами, які допоможуть зібрати великий врожай грибів.

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Коли збирати гриби у жовтні

Найкращі дні для збору грибів у другий місяць осені: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 жовтня.

У ці дати точно вдасться "вполювати" великий урожай. У жовтні українці можуть зустріти у лісах такі види:

білі гриби;

підберезники;

подосиновики;

польські;

маслюки;

печериці;

сироїжки;

опеньки;

грузді.

Грибник на тихому полюванні. Фото: google.com

Коли збирати гриби у листопаді

Сприятливі дні для збору грибів в останній місяць осені: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 листопада.

У листопаді очікувано може бути вже досить холодно, тому знайти можна буде не так багато видів грибів:

опеньки;

гливи;

трюфелі.

Повторна поява грибів після короткочасних заморозків можлива під час подальшого потепління, але тільки якщо поверхня ґрунту не встигла промерзнути на глибину 2-3 см.

Де краще збирати гриби

У вологу погоду і після опадів гриби радять шукати у сухих місцях, на пагорбах, сонячних галявинах і на узліссях.

А у суху пору гриби, навпаки, рясно ростуть у вологих місцях, у тіні дерев, у моху та в густій траві. Починати збирання грибів краще до сходу сонця або в хмарну погоду.

Гриб у лісі. Фото: google.com

Як правильно збирати гриби — зрізати чи зривати

Є поширена думка, що гриб обов'язково треба зрізати, залишаючи шматочок у грибниці. Якщо цього не зробити, то наступного сезону грибів можна не дочекатися.

Та насправді це міф, грибам все одно, зрізаєте ви їх чи зриваєте. Це жодним чином не позначається на рості та розмноженні.

Небезпека у лісі — про що варто пам'ятати

Після повномасштабного вторгнення росії багато українських лісів стали небезпечними. Є ризик підірватись на мінах чи нерозірваних снарядах. Тому варто слідкувати за повідомленнями ДСНС та місцевої влади.

Якщо діє заборона на відвідування лісів у вашому регіоні, дотримуйтесь її, адже від цього може залежати ваше життя.

Нагадаємо, ми писали, як краще сушити гриби на зиму, щоб зберегти смак та аромат.