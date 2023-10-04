Календарь грибника 2023 — когда и какие грибы собирать этой осенью

Осенний сезон тихой охоты в Украине. Фото: google.com

Осень дарит нам особую атмосферу тепла и уюта, радует золотистыми листьями и яркими красками. А еще — это самый урожайный сезон грибов. Поскольку в этот период наиболее подходящая погода, а земля впитывает немало влаги из осадков. Конечно, для удачной тихой охоты грибникам важно знать, самые удачные дни для похода в лес.

Делимся подробным календарем грибника на осень 2023 года и секретами, которые помогут собрать большой урожай грибов.

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Когда собирать грибы в октябре

Лучшие дни для сбора грибов во второй месяц осени: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 октября.

В эти даты точно удастся собрать большой урожай. В октябре украинцы могут встретить в лесах следующие виды:

белые грибы;

подберезовики;

подосиновики;

польские;

маслята;

шампиньоны;

сыроежки;

опята;

грузди.

Грибник на тихой охоте. Фото: google.com

Когда собирать грибы в ноябре

Благоприятные дни для сбора грибов в последний месяц осени: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ноября.

В ноябре ожидаемо может быть достаточно холодно, поэтому найти можно будет не так много видов грибов:

опята;

вешенки;

трюфели.

Повторное появление грибов после кратковременных заморозков возможно при дальнейшем потеплении, но только если поверхность почвы не успела промерзнуть на глубину 2-3 см.

Где лучше собирать грибы

Во влажную погоду и после осадков грибы советуют искать в сухих местах, на холмах, солнечных лужайках и на опушках.

А в сухое время грибы, наоборот, обильно растут во влажных местах, в тени деревьев, в мхе и в густой траве. Начинать сбор грибов лучше к восходу солнца или в облачную погоду.

Гриб в лесу. Фото: google.com

Как правильно собирать грибы — срезать или срывать

Есть расхожее мнение, что гриб обязательно надо срезать, оставляя кусочек в грибнице. Если этого не сделать, то в следующем сезоне грибов можно не дождаться.

Но на самом деле это миф, грибам все равно, срезаете ли вы их или срываете. Это никак не сказывается на росте и размножении.

Опасность в лесу — о чем следует помнить

После полномасштабного вторжения россии многие украинские леса стали опасными. Есть риск взорваться на минах или неразорванных снарядах. Поэтому следует следить за сообщениями ГСЧС и местных властей.

Если действует запрет на посещение лесов в вашем регионе, соблюдайте его, ведь от этого может зависеть ваша жизнь.

Напомним, мы писали, как лучше сушить грибы на зиму, чтобы сохранить вкус и аромат.