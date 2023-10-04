Сбор грибов в октябре 2023 — как найти и приготовить польский гриб

Девушка собирает польские грибы в лесу. Фото: google.com

Один из самых распространенных и популярных грибов в украинских лесах — польский. Его называют по-разному: моховик каштановый, царь маховик, барский гриб, каштановый, коричневый и черный. Он отличается своим нежным вкусом и ароматом и не уступает белому.

Рассказываем, как найти польский гриб и не спутать его с другими, как вкусно приготовить и замариновать лесной деликатес на зиму.

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Как выглядит польский гриб

Польский гриб имеет свои характерные особенности, отличающие его от других лесных грибов.

Прежде всего, следует обратить внимание на головку гриба — она имеет цвет от темно до светло-коричневого, каштаново-бурого оттенка. После дождя шляпка этого гриба становится немного скользкой и приобретает насыщенную темно-коричневую окраску.

Нижний слой порист, как губка и имеет бледно-желтый или зеленоватый оттенок. При нажатии он становится синеватым или бурого цвета.

Мякоть у молодых грибов белая и плотная, у зрелых — бледно-желтая, плотная, мясистая. Отличительной чертой ножки является то, что она синеет при срезе, затем становится бурой и в конечном итоге приобретает свой характерный желтоватый оттенок.

Польский гриб в лесу. Фото: google.com

Как найти польский гриб в украинских лесах

Польский гриб растет преимущественно в хвойных и смешанных лесах. Реже его можно встретить в лиственных лесах. Этот коричневый красавец любит кислые почвы.

Во время "тихой охоты" искать польский гриб следует:

у подножия деревьев, под соснами елями, буками, дубами или каштанами;

на мхе;

рядом с пнями.

Осенний сезон польских грибов продолжается с сентября по конец октября. Иногда, если погодные условия хорошие, польский можно встретить и в ноябре.

Сбор грибов в лесу осенью. Фото: google.com

Польский гриб ненастоящий: как не спутать с ядовитым

Среди ложных грибов, похожих на польский гриб, существуют как съедобные, так и несъедобные виды. Лучше знать, какие характерные признаки имеют несъедобные грибы, чтобы не отравиться.

Так, в украинских лесах вам могут попасться:

желчный гриб — горький по вкусу, имеет розовый оттенок нижней части шляпки и характерный сетчатый узор на ножке;

Как выглядит желчный гриб. Фото: pixabay.com

сатанинский гриб — самый опасный среди двойников польского гриба, характеризуется повышенной степенью ядовитости. Имеет шляпу серо-зеленого цвета, нижняя сторона гриба представляет собой трубчатый слой, ножка гриба имеет клубневидную форму с сетчатым узором красноватого цвета, переходящего в оранжевый кверху.

Как выглядит сатанинский гриб. Фото: google.com

Как следует чистить польский гриб

Польский гриб очень легко чистить, но это нужно сделать сразу, как вы вернулись из леса:

срезать с ножки остатки грибницы;

удалить мусор, грязь поврежденные участки;

снимать кожуру со шляпки необязательно;

замочить грибы в воде на 10-15 минут, можно в подсоленной. Чтобы оставшийся мусор и песок осели на дно;

тщательно промыть холодной чистой водой;

подвергнуть тепловой обработке.

Корзина с польскими грибами. Фото: pexels.com

Как варить и как готовить польский гриб

Маленькие грибочки можно оставлять целыми, в то время как крупные экземпляры лучше порезать перед тем, как варить. Грибы помещают в кипящую воду и варят от 10 до 20 минут после начала закипания.

Польские варят небольшими порциями в удобной и большой кастрюле. Следует учитывать, что в процессе варки может образовываться пена, которую необходимо осторожно удалить.

После тщательной термической обработки польский гриб можно обрабатывать разными способами, включая маринование, замораживание и жарку.

Своими вкусовыми характеристиками он напоминает белые грибы, что делает его особенно популярным в приготовлении блюд.

Маринованные польские грибы на зиму. Фото: prostovkysno.com

Рецепт маринованных польских грибов на зиму

Маринованные польские грибы на зиму — очень вкусное и простое в приготовлении блюдо. В процессе приготовления важно соблюдать пропорции и последовательность действий.

Ингредиенты:

польские грибы — 1 кг;

вода для приготовления маринада — 1 л;

растительное (оливковое) масло — 50 мл;

уксус для приготовления маринада — 50 мл;

чеснок — 5 зубков;

соль, сахар — по 1 ст. л.;

гвоздика — 5 шт;

душистый перец — 7 шт;

черный перец горошком — 10 шт;

лавровый лист — 4 шт.

Как приготовить маринад для консервирования — пошаговый рецепт:

В кастрюле смешать воду, соль, сахар, чеснок, лавровый лист, душистый и черный перец и гвоздику в указанных пропорциях. Довести смесь специй до кипения. После закипания добавить в воду 9% уксус.

Маринад готов.

Готовим маринованные польские грибы на зиму пошагово:

После того как мы почистили, помыли наши царские маховики, можно начинать закрывать их на зиму. Их обязательно следует подвергнуть термической обработке. Подготовить рассол — в холодную воду добавить 1 ч. л. соли на 1л воды. Залить грибы подготовленным рассолом и варить 5 минут. После этого отвар необходимо слить. Проваренные грибы промыть под холодной водой, еще раз залить подсоленной водой, довести до кипения и варить второй раз примерно 25-30 мин. Если польские грибы небольшие, их можно замариновать целиком. Большие — нарезать на кусочки. В дальнейшем лучше закрыть отдельно маленькие грибочки и порезанные, ведь маленькие смотрятся гораздо эффектнее и будут украшением любого праздничного стола. Промыть проваренные грибы холодной водой и дать постоять, чтобы ушла лишняя жидкость. В приготовленный ранее маринад для консервирования перекладываем отварные грибы. Довести до кипения и варить 5-10 минут. Проваренные в маринаде грибы разложить по чистым стерилизованным банкам. Сверху польские грибы залить растительным или оливковым маслом. Закатать банки стерилизованными крышками, перевернуть вверх дном, закутать в теплое и дать постоять до полного охлаждения.

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