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Рецепт ферментованих квашених помідорів, як бочкові

11 жовтня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Корисні бочкові помідори вдома — відео рецепт
Квашені помідори. Фото: YouTube @icandoit411
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Квашені помідори або ферментовані, або як ще говорять у народі — солоні. На відміну від маринування, заквашення томатів дозволяє зберегти велику кількість вітамінів та мінералів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!

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Вам знадобиться: 

  • помідори;
  • 1 ст.л солі на 1 л банку;
  • чиста фільтрована вода;
  • зелень або корінь петрушки;
  • часник;
  • квітка кропу;
  • листя хрону. 

Спосіб приготування 

На дно банки складаємо кріп, листя хрону, петрушку та часник. Вибір зелені можна регулювати за власним смаком. 

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Зелень на дні банки. Фото: YouTube @icandoit411

Далі складаємо помідори в банку, краще обрати томати з тонкою шкіркою. 

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Помідори в банці. Фото: YouTube @icandoit411

Тепер приготуємо розсіл, у воду додаємо сіль з розрахунком 1 столова ложка на 1 літрову банку. 

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Приготування розсолу. Фото: YouTube @icandoit411

Заливаємо помідори в банці сольовим розсолом. 

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Помідори в банках. Фото: YouTube @icandoit411

Банку потрібно закрити пластиковою кришкою. 

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Помідори в банках. Фото: YouTube @icandoit411

Тепер починається процес бродіння, якщо вам потрібні квашені помідори дуже швидко, то покладіть їх просто у теплому місці, тоді вони будуть готові через 4-7 днів. 

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Квашені помідори. Фото: YouTube @icandoit411

А якщо готуєте помідори на зиму, то краще зберігати в темному прохолодному місці, наприклад в холодильнику. 

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.

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