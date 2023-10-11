Корисні бочкові помідори вдома — відео рецепт

Рецепт ферментованих квашених помідорів, як бочкові
Квашені помідори або ферментовані, або як ще говорять у народі — солоні. На відміну від маринування, заквашення томатів дозволяє зберегти велику кількість вітамінів та мінералів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!
Вам знадобиться:
- помідори;
- 1 ст.л солі на 1 л банку;
- чиста фільтрована вода;
- зелень або корінь петрушки;
- часник;
- квітка кропу;
- листя хрону.
Спосіб приготування
На дно банки складаємо кріп, листя хрону, петрушку та часник. Вибір зелені можна регулювати за власним смаком.
Далі складаємо помідори в банку, краще обрати томати з тонкою шкіркою.
Тепер приготуємо розсіл, у воду додаємо сіль з розрахунком 1 столова ложка на 1 літрову банку.
Заливаємо помідори в банці сольовим розсолом.
Банку потрібно закрити пластиковою кришкою.
Тепер починається процес бродіння, якщо вам потрібні квашені помідори дуже швидко, то покладіть їх просто у теплому місці, тоді вони будуть готові через 4-7 днів.
А якщо готуєте помідори на зиму, то краще зберігати в темному прохолодному місці, наприклад в холодильнику.
Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.