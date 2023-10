Корисні бочкові помідори вдома — відео рецепт

Квашені помідори. Фото: YouTube @icandoit411

Квашені помідори або ферментовані, або як ще говорять у народі — солоні. На відміну від маринування, заквашення томатів дозволяє зберегти велику кількість вітамінів та мінералів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!

Вам знадобиться:

помідори;

1 ст.л солі на 1 л банку;

чиста фільтрована вода;

зелень або корінь петрушки;

часник;

квітка кропу;

листя хрону.

Спосіб приготування

На дно банки складаємо кріп, листя хрону, петрушку та часник. Вибір зелені можна регулювати за власним смаком.

Зелень на дні банки. Фото: YouTube @icandoit411

Далі складаємо помідори в банку, краще обрати томати з тонкою шкіркою.

Помідори в банці. Фото: YouTube @icandoit411

Тепер приготуємо розсіл, у воду додаємо сіль з розрахунком 1 столова ложка на 1 літрову банку.

Приготування розсолу. Фото: YouTube @icandoit411

Заливаємо помідори в банці сольовим розсолом.

Помідори в банках. Фото: YouTube @icandoit411

Банку потрібно закрити пластиковою кришкою.

Помідори в банках. Фото: YouTube @icandoit411

Тепер починається процес бродіння, якщо вам потрібні квашені помідори дуже швидко, то покладіть їх просто у теплому місці, тоді вони будуть готові через 4-7 днів.

Квашені помідори. Фото: YouTube @icandoit411

А якщо готуєте помідори на зиму, то краще зберігати в темному прохолодному місці, наприклад в холодильнику.

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.