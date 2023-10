Полезные бочковые помидоры на дому — видео рецепт

Квашеные помидоры. Фото: YouTube @icandoit411

Квашенные помидоры либо ферментированы, либо как еще говорят в народе – соленые. В отличие от маринования, заквашивание томатов позволяет сохранить большое количество витаминов и минералов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!

Читайте также:

Вам понадобится:

помидоры;

1 ст.л соли на 1 л банка;

чистая фильтрованная вода;

зелень или корень петрушки;

чеснок;

цветок укропа;

листья хрена.

Способ приготовления

На дно банки складываем укроп, листья хрена, петрушку и чеснок. Выбор зелени можно регулировать по своему вкусу.

Зелень на дне банков. Фото: YouTube @icandoit411

Далее складываем помидоры в банку, лучше выбрать томаты с тонкой кожурой.

Помидоры в банке. Фото: YouTube @icandoit411

Теперь приготовим рассол, в воду добавляем соль с расчетом 1 столовую ложку на 1 литровую банку.

Приготовление рассола. Фото: YouTube @icandoit411

Заливаем помидоры в банке солевым рассолом.

Помидоры в банках. Фото: YouTube @icandoit411

Банку нужно закрыть пластиковой крышкой.

Помидоры в банках. Фото: YouTube @icandoit411

Теперь начинается процесс брожения, если вам нужны квашеные помидоры очень быстро, то оставьте их в теплом месте, тогда они будут готовы через 4-7 дней.

Квашеные помидоры. Фото: YouTube @icandoit411

А если готовите помидоры на зиму, лучше хранить в темном прохладном месте, например в холодильнике.

Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.