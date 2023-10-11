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Рецепт ферментированных квашеных помидоров, как бочковые

11 октября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезные бочковые помидоры на дому — видео рецепт
Квашеные помидоры. Фото: YouTube @icandoit411
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Квашенные помидоры либо ферментированы, либо как еще говорят в народе – соленые. В отличие от маринования, заквашивание томатов позволяет сохранить большое количество витаминов и минералов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!

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Вам понадобится:

  • помидоры;
  • 1 ст.л соли на 1 л банка;
  • чистая фильтрованная вода;
  • зелень или корень петрушки;
  • чеснок;
  • цветок укропа;
  • листья хрена.

Способ приготовления

На дно банки складываем укроп, листья хрена, петрушку и чеснок. Выбор зелени можно регулировать по своему вкусу.

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Зелень на дне банков. Фото: YouTube @icandoit411

Далее складываем помидоры в банку, лучше выбрать томаты с тонкой кожурой.

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Помидоры в банке. Фото: YouTube @icandoit411

Теперь приготовим рассол, в воду добавляем соль с расчетом 1 столовую ложку на 1 литровую банку.

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Приготовление рассола. Фото: YouTube @icandoit411

Заливаем помидоры в банке солевым рассолом.

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Помидоры в банках. Фото: YouTube @icandoit411

Банку нужно закрыть пластиковой крышкой.

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Помидоры в банках. Фото: YouTube @icandoit411

Теперь начинается процесс брожения, если вам нужны квашеные помидоры очень быстро, то оставьте их в теплом месте, тогда они будут готовы через 4-7 дней.

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Квашеные помидоры. Фото: YouTube @icandoit411

А если готовите помидоры на зиму, лучше хранить в темном прохладном месте, например в холодильнике.

Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.

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