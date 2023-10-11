Полезные бочковые помидоры на дому — видео рецепт

Рецепт ферментированных квашеных помидоров, как бочковые
Квашенные помидоры либо ферментированы, либо как еще говорят в народе – соленые. В отличие от маринования, заквашивание томатов позволяет сохранить большое количество витаминов и минералов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!
Вам понадобится:
- помидоры;
- 1 ст.л соли на 1 л банка;
- чистая фильтрованная вода;
- зелень или корень петрушки;
- чеснок;
- цветок укропа;
- листья хрена.
Способ приготовления
На дно банки складываем укроп, листья хрена, петрушку и чеснок. Выбор зелени можно регулировать по своему вкусу.
Далее складываем помидоры в банку, лучше выбрать томаты с тонкой кожурой.
Теперь приготовим рассол, в воду добавляем соль с расчетом 1 столовую ложку на 1 литровую банку.
Заливаем помидоры в банке солевым рассолом.
Банку нужно закрыть пластиковой крышкой.
Теперь начинается процесс брожения, если вам нужны квашеные помидоры очень быстро, то оставьте их в теплом месте, тогда они будут готовы через 4-7 дней.
А если готовите помидоры на зиму, лучше хранить в темном прохладном месте, например в холодильнике.
Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.