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Ніжні сирники, як у ресторані: на сніданок чи десерт

4 жовтня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт сирників — відео рецепт
Ніжні сирники. Фото: YouTube @icandoit411
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

В цьому рецепті використовується мало борошна, ніжні всередині та прості в приготуванні. Борошно тут справді лише для формування. Ці сирники можуть бути і солодкими, і солоними

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!

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Вам знадобиться: 

  • 300 гр кисломолочного сиру (18%);
  • 1 жовток;
  • 1 ст.л цукру;
  • 1,5 ст.л манки;
  • 1 ст.л кукурудзяного крохмалю;
  • дрібка солі;
  • трішки борошна для формування сирників. 

Спосіб приготування 

Спочатку беремо кисломолочний сир, один жовток, столову ложку цукру, півтори столової ложки манки, одна столова ложка кукурудзяного крохмалю та велику дрібку солі. 

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Кисломолочний сир. Фото: YouTube @icandoit411

Все це потрібно ретельно перемішати. Накриваємо сирну масу та залишаємо постояти на одну годину. 

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Кисломолочний сир. Фото: YouTube @icandoit411

Якщо плануєте готувати сирники на сніданок, таке сирне тісто можна зробити звечора, залишити до ранку й потім смажити. 

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Приготування сирників. Фото: YouTube @icandoit411

Сирну масу потрібно розім'яти руками, додати трохи борошна та викласти на поверхню. 

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Приготування сирників. Фото: YouTube @icandoit411

Формуємо ковбаску, розділяємо на шматочки, кожний шматочок формуємо в сирник за допомогою склянки. 

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Приготування сирників. Фото: YouTube @icandoit411

Потім викладаємо сирники на розігріту пательню та смажимо з обох сторін по 1,5 хвилини. 

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Приготування сирників в духовці. Фото: YouTube @icandoit411

Далі викладаємо сирники на застелену пергаментом форму для випікання та відправляємо в духовку на 5 хвилин. 

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Готові сирники. Приготування сирників. Фото: YouTube @icandoit411

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