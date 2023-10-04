Простий рецепт сирників — відео рецепт

Ніжні сирники, як у ресторані: на сніданок чи десерт
В цьому рецепті використовується мало борошна, ніжні всередині та прості в приготуванні. Борошно тут справді лише для формування. Ці сирники можуть бути і солодкими, і солоними.
Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!
Вам знадобиться:
- 300 гр кисломолочного сиру (18%);
- 1 жовток;
- 1 ст.л цукру;
- 1,5 ст.л манки;
- 1 ст.л кукурудзяного крохмалю;
- дрібка солі;
- трішки борошна для формування сирників.
Спосіб приготування
Спочатку беремо кисломолочний сир, один жовток, столову ложку цукру, півтори столової ложки манки, одна столова ложка кукурудзяного крохмалю та велику дрібку солі.
Все це потрібно ретельно перемішати. Накриваємо сирну масу та залишаємо постояти на одну годину.
Якщо плануєте готувати сирники на сніданок, таке сирне тісто можна зробити звечора, залишити до ранку й потім смажити.
Сирну масу потрібно розім'яти руками, додати трохи борошна та викласти на поверхню.
Формуємо ковбаску, розділяємо на шматочки, кожний шматочок формуємо в сирник за допомогою склянки.
Потім викладаємо сирники на розігріту пательню та смажимо з обох сторін по 1,5 хвилини.
Далі викладаємо сирники на застелену пергаментом форму для випікання та відправляємо в духовку на 5 хвилин.
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