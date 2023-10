Простий рецепт сирників — відео рецепт

Ніжні сирники. Фото: YouTube @icandoit411

В цьому рецепті використовується мало борошна, ніжні всередині та прості в приготуванні. Борошно тут справді лише для формування. Ці сирники можуть бути і солодкими, і солоними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!

Вам знадобиться:

300 гр кисломолочного сиру (18%);

1 жовток;

1 ст.л цукру;

1,5 ст.л манки;

1 ст.л кукурудзяного крохмалю;

дрібка солі;

трішки борошна для формування сирників.

Спосіб приготування

Спочатку беремо кисломолочний сир, один жовток, столову ложку цукру, півтори столової ложки манки, одна столова ложка кукурудзяного крохмалю та велику дрібку солі.

Кисломолочний сир. Фото: YouTube @icandoit411

Все це потрібно ретельно перемішати. Накриваємо сирну масу та залишаємо постояти на одну годину.

Кисломолочний сир. Фото: YouTube @icandoit411

Якщо плануєте готувати сирники на сніданок, таке сирне тісто можна зробити звечора, залишити до ранку й потім смажити.

Приготування сирників. Фото: YouTube @icandoit411

Сирну масу потрібно розім'яти руками, додати трохи борошна та викласти на поверхню.

Приготування сирників. Фото: YouTube @icandoit411

Формуємо ковбаску, розділяємо на шматочки, кожний шматочок формуємо в сирник за допомогою склянки.

Приготування сирників. Фото: YouTube @icandoit411

Потім викладаємо сирники на розігріту пательню та смажимо з обох сторін по 1,5 хвилини.

Приготування сирників в духовці. Фото: YouTube @icandoit411

Далі викладаємо сирники на застелену пергаментом форму для випікання та відправляємо в духовку на 5 хвилин.

Готові сирники. Приготування сирників. Фото: YouTube @icandoit411

