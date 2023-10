Простой рецепт сырников — видео рецепт

Нежные сырники. Фото: YouTube @icandoit411

В этом рецепте используется мало муки, нежные внутри и простые в приготовлении. Мука здесь действительно только для формирования. Эти сырники могут быть и сладкими, и солеными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!

Вам понадобится:

300 гр кисломолочного творога (18%);

1 желток;

1 ст.л сахара;

1,5 ст.л манки;

1 ст.л кукурузного крахмала;

щепотка соли;

немного муки для формирования сырников.

Способ приготовления

Сначала берем кисломолочный творог, один желток, столовую ложку сахара, полторы столовой ложки манки, одна столовая ложка кукурузного крахмала и большую щепотку соли.

Кисломолочный творог. Фото: YouTube @icandoit411

Всё это нужно тщательно перемешать. Накрываем творожную массу и оставляем постоять на один час.

Кисломолочный творог. Фото: YouTube @icandoit411

Если планируете готовить сырники на завтрак, такое творожное тесто можно сделать с вечера, оставить до утра и затем жарить.

Приготовление сырников. Фото: YouTube @icandoit411

Творожную массу нужно размять руками, добавить немного муки и выложить на поверхность.

Приготовление сырников. Фото: YouTube @icandoit411

Формируем колбаску, разделяем на кусочки, каждый кусочек формируем в творожник с помощью стакана.

Приготовление сырников. Фото: YouTube @icandoit411

Затем выкладываем сырники на разогретую сковороду и жарим с обеих сторон по 1,5 минуты.

Приготовление сырников в духовке. Фото: YouTube @icandoit411

Далее выкладываем сырники на застеленную пергаментом форму для выпечки и отправляем в духовку на 5 минут.

Готовые сырники. Приготовление сырников. Фото: YouTube @icandoit411

