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Нежные сырники, как в ресторане: на завтрак или десерт

4 октября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт сырников — видео рецепт
Нежные сырники. Фото: YouTube @icandoit411
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В этом рецепте используется мало муки, нежные внутри и простые в приготовлении. Мука здесь действительно только для формирования. Эти сырники могут быть и сладкими, и солеными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!

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Вам понадобится:

  • 300 гр кисломолочного творога (18%);
  • 1 желток;
  • 1 ст.л сахара;
  • 1,5 ст.л манки;
  • 1 ст.л кукурузного крахмала;
  • щепотка соли;
  • немного муки для формирования сырников.

Способ приготовления

Сначала берем кисломолочный творог, один желток, столовую ложку сахара, полторы столовой ложки манки, одна столовая ложка кукурузного крахмала и большую щепотку соли.

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Кисломолочный творог. Фото: YouTube @icandoit411

Всё это нужно тщательно перемешать. Накрываем творожную массу и оставляем постоять на один час.

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Кисломолочный творог. Фото: YouTube @icandoit411

Если планируете готовить сырники на завтрак, такое творожное тесто можно сделать с вечера, оставить до утра и затем жарить.

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Приготовление сырников. Фото: YouTube @icandoit411

Творожную массу нужно размять руками, добавить немного муки и выложить на поверхность.

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Приготовление сырников. Фото: YouTube @icandoit411

Формируем колбаску, разделяем на кусочки, каждый кусочек формируем в творожник с помощью стакана.

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Приготовление сырников. Фото: YouTube @icandoit411

Затем выкладываем сырники на разогретую сковороду и жарим с обеих сторон по 1,5 минуты.

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Приготовление сырников в духовке. Фото: YouTube @icandoit411

Далее выкладываем сырники на застеленную пергаментом форму для выпечки и отправляем в духовку на 5 минут.

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Готовые сырники. Приготовление сырников. Фото: YouTube @icandoit411

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно сырники за 10 минут.

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