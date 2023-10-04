Простой рецепт сырников — видео рецепт

Нежные сырники, как в ресторане: на завтрак или десерт
В этом рецепте используется мало муки, нежные внутри и простые в приготовлении. Мука здесь действительно только для формирования. Эти сырники могут быть и сладкими, и солеными.
Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!
Вам понадобится:
- 300 гр кисломолочного творога (18%);
- 1 желток;
- 1 ст.л сахара;
- 1,5 ст.л манки;
- 1 ст.л кукурузного крахмала;
- щепотка соли;
- немного муки для формирования сырников.
Способ приготовления
Сначала берем кисломолочный творог, один желток, столовую ложку сахара, полторы столовой ложки манки, одна столовая ложка кукурузного крахмала и большую щепотку соли.
Всё это нужно тщательно перемешать. Накрываем творожную массу и оставляем постоять на один час.
Если планируете готовить сырники на завтрак, такое творожное тесто можно сделать с вечера, оставить до утра и затем жарить.
Творожную массу нужно размять руками, добавить немного муки и выложить на поверхность.
Формируем колбаску, разделяем на кусочки, каждый кусочек формируем в творожник с помощью стакана.
Затем выкладываем сырники на разогретую сковороду и жарим с обеих сторон по 1,5 минуты.
Далее выкладываем сырники на застеленную пергаментом форму для выпечки и отправляем в духовку на 5 минут.
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