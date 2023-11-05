У Молдові проходять вибори мерів та місцевих радників

Загальні місцеві вибори в Молдові. Фото: e-cis.info

Сьогодні, 5 листопада, у Молдові проходять загальні місцеві вибори. Жителям країни потрібно обрати 898 мерів та 11 058 місцевих радників.

Про це повідомляє NewsMaker.

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Загальні місцеві вибори в Молдові

Згідно з даними Центрвиборчкому (ЦВК), у день місцевих виборів у Молдові відкриють 1 958 дільниць для голосування. Найбільше у Кишиневі та його передмістях — 305.

Найменше дільниць планується відкрити в Бессарабці — 15 і в Дубоссарах — 14 дільниць.

Виборці можуть в режимі онлайн перевірити, на якій дільниці для голосування вони зареєстровані. Для цього необхідно зайти на сайт verifica.cec.md. Для того, щоб вибори визнали дійсними, необхідно, щоб у них узяла участь щонайменше 1/4 від кількості виборців, занесених до списків у кожному окрузі. У тих населених пунктах, де жоден кандидат у мери не набере понад 50% голосів, організовують другий тур виборів.

У Кишиневі на посаду мера балотуються 27 кандидатів:

Василе Костюк від Партії "Демократія вдома";

Руслан Кодряну від виборчого блоку "Руслан Кодряну";

Костянтин Бутучел від партії "Будуємо Європу вдома" (PACE);

Іон Штефеніце від партії Respect Moldova;

Діана Караман від Партії комуністів;

Ліліан Карп від партії "Дія і солідарність" (PAS);

Анатолій Усатий від Партії розвитку та об'єднання Молдови;

Вадим Бринзанюк від Соціал-демократичної європейської партії (PSDE);

Іон Булгак від партії "Коаліція за єдність і добробут" (СUB);

Адріан Албу від Партії соціалістів;

Михайло Полянський від партії "Громадянський конгрес";

Віктор Кіронда від Платформи DA;

Олег Бурлаку від Ліберально-демократичної партії Молдови (ЛДПМ);

Роман Міхаеш від Націонал-ліберальної партії (НЛП)

Василе Боля від партії "Відродження";

Іон Чебан від партії "Національний альтернативний рух" (MAN);

Драгош Галбур від Молдавської національної партії;

Алла Попова від партії "Патріоти Молдови";

Анатолій Прохницький від Екологічної партії;

Іон Пуріче від Ліберальної партії;

Руслан Попа від партії "Новий історичний вибір";

Андрій Доніке від партії Рух Respect Moldova;

Штефан Уриту від партії "Воля народу";

Андрій Мунтяну від партії NOI;

Аріна Спетару від партії "Альянс лібералів і демократів за Європу" (ALDE);

Штефан Глігор від "Партії змін";

Тетяна Платон від партії "Альтернативна сила порятунку Молдови".

Нагадаємо, нещодавно президентка Молдови Мая Санду висловила занепокоєння щодо напруженості між двома головними православними церквами країни на тлі російського впливу. Вона наголосила, що духовні організації мають обрати європейський напрямок країни.

Також ми писали, що Молдова звернулася до українських біженців з несподіваним проханням. Там закликали їх не давати хабарі.