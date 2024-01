Найочікуваніші комп'ютерні та консольні ігри лютого 2024 року

Кадр з гри Suicide Squad: Kill the Justice League. Фото: xboxservices.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Минулий рік виявився дуже складним для багатьох українців через війну та економічну невизначеність. Однак це не означає, що життя добігло кінця і потрібно собі відмовляти у маленьких радощах. Нині індустрія комп'ютерних ігор набула такої популярності, що може змагатися за увагу з кіно- і музичною індустріями, ставши важливою частиною розважальної сфери. Щомісяця по всьому світу виходить безліч різноманітних ігор, пропонуючи розваги для всіх смаків та уподобань.

Новини.LIVE розповідають про найочікуваніші ігри лютого 2024 року, а також скільки вони коштують та коли саме вийдуть.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League — це комп'ютерна гра у жанрі action-adventure з відкритим світом, розроблена британською студією Rocksteady Studios. Гравці візьмуть на себе роль четвірки суперзлодіїв DC: Харлі Квін, Дедшота, Капітана Бумеранга та Короля Акули. Вони повинні об'єднатися, щоб зупинити інопланетну загрозу, яка захопила розум Ліги справедливості. Дія гри розгортається у величезному відкритому світі, заснованому на Метрополісі. Ігровий процес Suicide Squad: Kill the Justice League є сумішшю шутера від третьої особи, платформера і екшен-адвенчури. Гравці зможуть вільно досліджувати відкритий світ, виконувати різні завдання та боротися з ворогами.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X\S

Дата: 2 лютого

Ціна:

PlayStation Store: TBA

Xbox: $69,99 (приблизно 2 630 грн)

Steam: 2 299 грн

Helldivers 2

Helldivers 2 — це шутер від третьої особи, розроблений Arrowhead Game Studios. Гра є продовженням Helldivers 2015 року — шутера з видом зверху.

У Helldivers 2 гравці візьмуть на себе роль елітних сил Helldivers, які борються за перемогу в міжгалактичній війні, щоб очистити галактику від інопланетних загроз. Гра є кооперативним шутером від третьої особи, в який можна грати з друзями або випадковими гравцями через Інтернет.

Платформи: PC, PlayStation 5

Дата: 8 лютого

Ціна:

PlayStation Store: 1 199 грн

Steam: 1 199 грн

Tomb Raider Remastered

Tomb Raider Remastered — це колекція з трьох перших ігор серії Tomb Raider, випущених у 1996, 1997 та 1998 роках. Колекція була розроблена студією Aspyr Media та пропонує низку покращень порівняно з оригінальними іграми. Ігри були перероблені з використанням сучасного движка Unreal Engine 4. Це призвело до значного підвищення якості графіки, включаючи більш деталізовані моделі персонажів та оточення, покращені текстури та освітлення. Крім того, в ремастери була додана нова фізика, яка робить геймлей більш реалістичним.

Платформи: PC, PlayStation 4\5, Xbox One\Series X\S, Nintendo Switch

Дата: 14 лютого

Ціна:

PlayStation Store: ​999 грн.

Xbox: TBA

Steam: 600 грн

Skull & Bones

Skull and Bones — це розрахована на багатьох користувачів морська гра про піратів, де гравцям належить стати капітанами власних кораблів, кинувши виклик іншим за панування на морі. У грі передбачені різноманітні режими змагання, різні класи кораблів, прокачування капітанів і безліч інших можливостей.

Мандруючи всесвітом Skull and Bones, гравці повинні пройти шлях від простого пірата до командира незламної армади, захоплюючи ворожі судна і вдосконалюючи свої власні. Гра пропонує велику систему кастомізації, дозволяючи перетворити кораблі на справжні витвори мистецтва, обладнані гарматами, таранами та іншими військовими пристроями. Геймплей нагадує морські битви із серії Assassin's Creed, однак із власними особливостями.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X\S

Дата: 16 лютого

Ціна:

PlayStation Store: 2 299 грн

Xbox: $69,99 (приблизно 2 640 грн)

Ubisoft Store: $59,99 (приблизно 2 260 грн)

The Thaumaturge

The Thaumaturge — це ізометрична сюжетна рольова гра з унікальною тактичною системою бою, розвитком персонажа, детективними елементами та непростими моральними дилемами. Дія гри відбувається у Варшаві початку XX століття. У світі живуть салютори — загадкові істоти, чия справжня природа відкрита лише тауматургам.

Гравець бере на себе роль Віктора, молодого тауматурга, який повертається до Варшави після довгої відсутності. Він виявляє, що місто охоплено хаосом: злочинність зростає, а між різними соціальними групами виникають конфлікти. Віктор має розкрити таємницю, що стоїть за цими подіями, і визначити, яку роль він хоче зіграти в долі міста.

Ігровий процес The Thaumaturge поєднує у собі елементи класичної рольової гри та детективу. Гравці можуть вільно досліджувати місто, спілкуватися з персонажами та вирішувати головоломки.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X\S

Дата: 20 лютого

Ціна:

PlayStation Store: ​TBA грн.

Xbox: TBA

Steam: TBA

Terminator: Dark Fate — Defiance

Terminator: Dark Fate — Defiance — це гра в жанрі стратегії в реальному часі, розроблена студією Slitherine Strategies.

Дія гри розгортається в альтернативному майбутньому, де людство програло війну з машинами. Гра пропонує гравцям можливість взяти на себе роль однієї з трьох фракцій: Опір, Люди Легіону та Машини Легіону.

Платформи: PC

Дата: 20 лютого

Ціна:

Steam: TBA

Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth — це майбутня рольова гра, розроблена Square Enix. Це продовження Final Fantasy VII Remake (2020) і друга із запланованої трилогії ігор, що переробляє гру Final Fantasy VII для PlayStation 1997 року. Як і в попереднику, ігровий процес поєднуватиме дії в реальному часі зі стратегічними та рольовими елементами.

Дія відбувається відразу після подій Remake. Гравці керуватимуть найманцем Клаудом Страйфом і групою персонажів, які в основному складаються з екотерористичної групи, що об'єднуються і вирушають у подорож планетою, щоб перешкодити мегакорпорації Шинра.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X\S

Дата: 29 лютого

Ціна:

PlayStation Store: 2 199 грн

