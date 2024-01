Самые ожидаемые компьютерные и консольные игры февраля 2024 года

Кадр по игре Suicide Squad: Kill the Justice League. Фото: xboxservices.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Прошлый год оказался очень сложным для многих украинцев из-за войны и экономической неопределенности. Однако это не значит, что жизнь подошла к концу и нужно себе отказывать в маленьких радостях. В настоящее время индустрия компьютерных игр приобрела такую ​​популярность, что может соперничать за внимание с кино- и музыкальной индустриями, став важной частью развлекательной сферы. Каждый месяц по всему миру выходит множество разнообразных игр, предлагая развлечения для всех вкусов и предпочтений.

Новини.LIVE рассказывают о самых ожидаемых играх февраля 2024 года, а также сколько они стоят и когда именно выйдут.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League — это компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная британской студией Rocksteady Studios. Игроки примут роль четверки суперзлодеев DC: Харли Квин, Дедшота, Капитана Бумеранга и Короля Акулы. Они должны объединиться, чтобы остановить инопланетную угрозу, захватившую разум Лиги справедливости. Действие игры разворачивается в огромном открытом мире, основанном на Метрополисе. Игровой процесс Suicide Squad: Kill the Justice League представляет собой смесь шутера от третьего лица, платформера и экшен-адвенчуры. Игроки могут свободно исследовать открытый мир, выполнять различные задачи и бороться с врагами.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X\S

Дата: 2 февраля

Цена:

PlayStation Store: TBA

Xbox: $69,99 (приблизительно 2 630 грн)

Steam: 2 299 грн

Helldivers 2

Helldivers 2 — это шутер от третьего лица, разработанный Arrowhead Game Studios. Игра является продолжением Helldivers 2015 — шутера с видом сверху.

В Helldivers 2 игрока примут роль элитных сил Helldivers, которые борются за победу в межгалактической войне, чтобы очистить галактику от инопланетных угроз. Игра представляет собой кооперативный шутер от третьего лица, в который можно играть с друзьями или случайными игроками через Интернет.

Платформы: PC, PlayStation 5

Дата: 8 февраля

Цена:

PlayStation Store: 1 199 грн

Steam: 1 199 грн

Tomb Raider Remastered

Tomb Raider Remastered — это коллекция из трех первых игр серии Tomb Raider, выпущенных в 1996, 1997 и 1998 годах. Коллекция была разработана студией Aspyr Media и предлагает ряд улучшений по сравнению с оригинальными играми. Игры были переработаны с использованием современного движка Unreal Engine 4. Это привело к значительному повышению качества графики, включая более детализированные модели персонажей и окружающих, улучшенные текстуры и освещение. Кроме того, в ремастере была добавлена ​​новая физика, которая делает геймплей более реалистичными.

Платформы: PC, PlayStation 4\5, Xbox One Series X, Nintendo Switch

Дата: 14 февраля

Цена:

PlayStation Store: 999 грн.

Xbox: TBA

Steam: 600 грн

Skull & Bones

Skull and Bones — это многопользовательская морская игра о пиратах, где игрокам предстоит стать капитанами собственных кораблей, бросив вызов другим за господство на море. В игре предусмотрены разнообразные режимы соревнования, разные классы кораблей, прокачка капитанов и множество других возможностей.

Путешествуя по вселенной Skull and Bones, игроки должны пройти путь от простого пирата до командира несгибаемой армады, захватывая вражеские суда и совершенствуя свои собственные. Игра предлагает обширную систему кастомизации, позволяя превратить корабли в настоящие произведения искусства, оборудованные пушками, таранами и другими военными устройствами. Геймплей напоминает морские сражения из серии Assassin's Creed, однако с собственными особенностями.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X\S

Дата: 16 февраля

Цена:

PlayStation Store: 2 299 грн

Xbox: $69,99 (примерно 2 640 грн)

Ubisoft Store: $59,99 (приблизительно 2 260 грн)

The Thaumaturge

The Thaumaturge — это изометрическая сюжетная ролевая игра с уникальной тактической системой боя, развитием персонажа, детективными элементами и непростыми моральными дилеммами. Действие игры происходит в Варшаве в начале XX века. В мире живут салюторы — загадочные существа, чья подлинная природа открыта только тауматургам.

Игрок берет на себя роль Виктора, молодого тауматурга, возвращающегося в Варшаву после долгого отсутствия. Он обнаруживает, что город охвачен хаосом: преступность растет, а между разными социальными группами возникают конфликты. Виктор должен раскрыть тайну, стоящую за этими событиями, и определить, какую роль он хочет сыграть в судьбе города.

Игровой процесс The Thaumaturge объединяет элементы классической ролевой игры и детектива. Игроки могут свободно изучить город, общаться с персонажами и решать головоломки.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X\S

Дата: 20 февраля

Цена:

PlayStation Store: TBA грн.

Xbox: TBA

Steam: TBA

Terminator: Dark Fate — Defiance

Terminator: Dark Fate – Defiance – это игра в жанре стратегии в реальном времени, разработанная студией Slitherine Strategies.

Действие игры разворачивается в альтернативном будущем, где человечество проиграло войну с машинами. Игра предлагает игрокам возможность взять на себя роль одной из трех фракций: Сопротивление, Люди Легиона и Машины Легиона.

Платформы: PC

Дата: 20 февраля

Цена:

Steam: TBA

Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth — это будущая ролевая игра, разработанная Square Enix. Это продолжение Final Fantasy VII Remake (2020) и вторая из запланированной трилогии игр, перерабатывающая игру Final Fantasy VII для PlayStation 1997 года. Как и в предшественнике, игровой процесс будет совмещать действия в реальном времени со стратегическими и ролевыми элементами.

Действие происходит сразу после событий Remake. Игроки будут руководить наемником Клаудом Страйфом и группой персонажей, которые в основном состоят из объединяющейся экотеррористической группы, отправляющейся в путешествие по планете, чтобы помешать мегакорпорации Шинра.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X\S

Дата: 29 февраля

Цена:

PlayStation Store: 2 199 грн

