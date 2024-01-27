Самые ожидаемые компьютерные и консольные игры февраля 2024 года

Самые ожидаемые компьютерные игры февраля. Сколько они стоят и когда выйдут
Прошлый год оказался очень сложным для многих украинцев из-за войны и экономической неопределенности. Однако это не значит, что жизнь подошла к концу и нужно себе отказывать в маленьких радостях. В настоящее время индустрия компьютерных игр приобрела такую популярность, что может соперничать за внимание с кино- и музыкальной индустриями, став важной частью развлекательной сферы. Каждый месяц по всему миру выходит множество разнообразных игр, предлагая развлечения для всех вкусов и предпочтений.
Новини.LIVE рассказывают о самых ожидаемых играх февраля 2024 года, а также сколько они стоят и когда именно выйдут.
Suicide Squad: Kill the Justice League
Suicide Squad: Kill the Justice League — это компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная британской студией Rocksteady Studios. Игроки примут роль четверки суперзлодеев DC: Харли Квин, Дедшота, Капитана Бумеранга и Короля Акулы. Они должны объединиться, чтобы остановить инопланетную угрозу, захватившую разум Лиги справедливости. Действие игры разворачивается в огромном открытом мире, основанном на Метрополисе. Игровой процесс Suicide Squad: Kill the Justice League представляет собой смесь шутера от третьего лица, платформера и экшен-адвенчуры. Игроки могут свободно исследовать открытый мир, выполнять различные задачи и бороться с врагами.
Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X\S
Дата: 2 февраля
Цена:
PlayStation Store: TBA
Xbox: $69,99 (приблизительно 2 630 грн)
Steam: 2 299 грн
Helldivers 2
Helldivers 2 — это шутер от третьего лица, разработанный Arrowhead Game Studios. Игра является продолжением Helldivers 2015 — шутера с видом сверху.
В Helldivers 2 игрока примут роль элитных сил Helldivers, которые борются за победу в межгалактической войне, чтобы очистить галактику от инопланетных угроз. Игра представляет собой кооперативный шутер от третьего лица, в который можно играть с друзьями или случайными игроками через Интернет.
Платформы: PC, PlayStation 5
Дата: 8 февраля
Цена:
PlayStation Store: 1 199 грн
Steam: 1 199 грн
Tomb Raider Remastered
Tomb Raider Remastered — это коллекция из трех первых игр серии Tomb Raider, выпущенных в 1996, 1997 и 1998 годах. Коллекция была разработана студией Aspyr Media и предлагает ряд улучшений по сравнению с оригинальными играми. Игры были переработаны с использованием современного движка Unreal Engine 4. Это привело к значительному повышению качества графики, включая более детализированные модели персонажей и окружающих, улучшенные текстуры и освещение. Кроме того, в ремастере была добавлена новая физика, которая делает геймплей более реалистичными.
Платформы: PC, PlayStation 4\5, Xbox One Series X, Nintendo Switch
Дата: 14 февраля
Цена:
PlayStation Store: 999 грн.
Xbox: TBA
Steam: 600 грн
Skull & Bones
Skull and Bones — это многопользовательская морская игра о пиратах, где игрокам предстоит стать капитанами собственных кораблей, бросив вызов другим за господство на море. В игре предусмотрены разнообразные режимы соревнования, разные классы кораблей, прокачка капитанов и множество других возможностей.
Путешествуя по вселенной Skull and Bones, игроки должны пройти путь от простого пирата до командира несгибаемой армады, захватывая вражеские суда и совершенствуя свои собственные. Игра предлагает обширную систему кастомизации, позволяя превратить корабли в настоящие произведения искусства, оборудованные пушками, таранами и другими военными устройствами. Геймплей напоминает морские сражения из серии Assassin's Creed, однако с собственными особенностями.
Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X\S
Дата: 16 февраля
Цена:
PlayStation Store: 2 299 грн
Xbox: $69,99 (примерно 2 640 грн)
Ubisoft Store: $59,99 (приблизительно 2 260 грн)
The Thaumaturge
The Thaumaturge — это изометрическая сюжетная ролевая игра с уникальной тактической системой боя, развитием персонажа, детективными элементами и непростыми моральными дилеммами. Действие игры происходит в Варшаве в начале XX века. В мире живут салюторы — загадочные существа, чья подлинная природа открыта только тауматургам.
Игрок берет на себя роль Виктора, молодого тауматурга, возвращающегося в Варшаву после долгого отсутствия. Он обнаруживает, что город охвачен хаосом: преступность растет, а между разными социальными группами возникают конфликты. Виктор должен раскрыть тайну, стоящую за этими событиями, и определить, какую роль он хочет сыграть в судьбе города.
Игровой процесс The Thaumaturge объединяет элементы классической ролевой игры и детектива. Игроки могут свободно изучить город, общаться с персонажами и решать головоломки.
Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X\S
Дата: 20 февраля
Цена:
PlayStation Store: TBA грн.
Xbox: TBA
Steam: TBA
Terminator: Dark Fate — Defiance
Terminator: Dark Fate – Defiance – это игра в жанре стратегии в реальном времени, разработанная студией Slitherine Strategies.
Действие игры разворачивается в альтернативном будущем, где человечество проиграло войну с машинами. Игра предлагает игрокам возможность взять на себя роль одной из трех фракций: Сопротивление, Люди Легиона и Машины Легиона.
Платформы: PC
Дата: 20 февраля
Цена:
Steam: TBA
Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth — это будущая ролевая игра, разработанная Square Enix. Это продолжение Final Fantasy VII Remake (2020) и вторая из запланированной трилогии игр, перерабатывающая игру Final Fantasy VII для PlayStation 1997 года. Как и в предшественнике, игровой процесс будет совмещать действия в реальном времени со стратегическими и ролевыми элементами.
Действие происходит сразу после событий Remake. Игроки будут руководить наемником Клаудом Страйфом и группой персонажей, которые в основном состоят из объединяющейся экотеррористической группы, отправляющейся в путешествие по планете, чтобы помешать мегакорпорации Шинра.
Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X\S
Дата: 29 февраля
Цена:
PlayStation Store: 2 199 грн
Напомним, мы писали о самых ожидаемых компьютерных играх 2024 года. Среди них хоррор Alone in the Dark 2024, сюжетный экшен во вселенной Warhammer 40000 и приключенческий экшен, разворачивающийся во вселенной "Звездных войн".
Ранее мы рассказали, что американец требует 2 млн долларов от создателей игры GTA. Rockstar Games получили притязания от американца Лоуренса Салливана, более известного как Флоридский Джокер. Он требует от студии 2 млн долларов за использование его образа в шестой части игры.
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