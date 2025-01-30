Повестка от ТЦК — могут ли забронированному выписать повестку заранее

Повестка от ТЦК. Фото: Новини.PRO

Территориальный центр комплектования теоретически может прислать повестку забронированному гражданину. Повестка может быть указана на тот день, когда бронирование от мобилизации у гражданина уже завершится.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Оповещение наперед, после завершения бронирования

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, возможен ли такой вариант, когда территориальный центр комплектования пришлет повестку военнообязанному лицу, имеющему бронирование, но наперед — на то время, когда бронирование уже будет завершено.

"Законодательством не запрещено вручить Вам повестку на ближайшее время", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.

Повестка вручается не только лично

Юрист также подчеркнул, что ТЦК может не вручать повестку в формате личного общения.

"Как вариант, повестка может быть направлена Вам заказным письмом", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какими могут быть действия ТЦК после того, как гражданин проигнорирует боевую повестку.

Также мы сообщали о том, что делать, если ты живешь не по месту госрегистрации, а повестка поступила по адресу прописки.