Повестка от ТЦК — могут ли забронированному выписать повестку заранее

Повестка после снятия бронирования — имеет ли ТЦК такое право
Территориальный центр комплектования теоретически может прислать повестку забронированному гражданину. Повестка может быть указана на тот день, когда бронирование от мобилизации у гражданина уже завершится.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Оповещение наперед, после завершения бронирования
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, возможен ли такой вариант, когда территориальный центр комплектования пришлет повестку военнообязанному лицу, имеющему бронирование, но наперед — на то время, когда бронирование уже будет завершено.
"Законодательством не запрещено вручить Вам повестку на ближайшее время", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.
Повестка вручается не только лично
Юрист также подчеркнул, что ТЦК может не вручать повестку в формате личного общения.
"Как вариант, повестка может быть направлена Вам заказным письмом", — отметил Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, какими могут быть действия ТЦК после того, как гражданин проигнорирует боевую повестку.
Также мы сообщали о том, что делать, если ты живешь не по месту госрегистрации, а повестка поступила по адресу прописки.
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