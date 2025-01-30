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Повістка після зняття бронювання — чи має ТЦК таке право

30 січня 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повістка від ТЦК — чи можуть заброньованому виписати повістку заздалегідь
Повістка від ТЦК. Фото: Новини.PRO
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Територіальний центр комплектування теоретично може надіслати повістку заброньованому громадянину. Повістка може бути вказана на той день, коли бронювання від мобілізації у громадянина уже завершиться.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Повістка наперед, після завершення бронювання

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можливим є такий варіант, коли територіальний центр комплектування надішле повістку військовозобов’язаній особі, що має бронювання, але наперед — на той час, коли бронювання уже буде завершене.

"Законодавством не заборонено вручити Вам повістку на найближчий час", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Повістка вручається не тільки особисто

Юрист також підкреслив, що ТЦК може не вручати повістку у форматі особистого спілкування.

"Як варіант, повістка може бути надіслана Вам рекомендованим листом", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими можуть бути дії ТЦК після того, як громадянин проігнорує бойову повістку.

Також ми повідомляли про те, що робити, якщо ти живеш не за місцем держреєстрації, а повістка надійшла за адресою прописки.

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