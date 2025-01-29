Погода в Украине на завтра 30 января 2025 — прогноз погоды от синоптиков

Мужчина и женщина гуляют по парку. Иллюстративное фото: Информатор

Погода в Украине завтра, 30 января, будет сухой и теплой. В некоторых областях воздух прогреется до +17 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 30 января

По прогнозам синоптиков, в четверг в Украине будет наблюдаться перемещение малоактивного атмосферного фронта, который потеряет свою активность в течение дня. Атмосферное давление будет слабо расти.

Осадков не ожидается, но во многих областях ночью и утром возможен туман. Ветер будет южный, слабый.

Температура ночью составит от 0 °С до +5 °С, в Карпатах около 0 °С. Днем температура воздуха будет колебаться от +6 °С до +11 °С, на юге Одесской области и в Крыму температура поднимется до +12 °С...+17 °С.

Прогноз погоды в Украине на 30 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

В Укргидрометцентре предупредили, что 30 января в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500 м. Уровень опасности — желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от синоптика Диденко 30 января

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 30 января в Украине без осадков. Ночью температура составит +2 °C…+6 °C, днем +7 °C…+11 °C, на юге +12 °C…+16 °C.

В Киеве также без осадков, температура днем до +8 °C…+10 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Напомним, в Харькове 30 января ожидается туман. В целом в городе будет теплая и комфортная температура воздуха.

В то же время во Львове 30 января будет облачно с прояснениями, а на дорогах образуется гололедица.