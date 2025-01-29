Погода в Україні на завтра 30 січня 2025— прогноз погоди від синоптиків

Чоловік та жінка гуляють парком. Ілюстративне фото: Інформатор

Погода в Україні завтра, 30 січня, буде сухою та теплою. У деяких областях повітря прогріється до +17 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 30 січня

За прогнозами синоптиків, у четвер в Україні буде спостерігатися переміщення малоактивного атмосферного фронту, який втратить свою активність протягом дня. Атмосферний тиск буде слабко зростати.

Опадів не очікується, але в багатьох областях вночі та вранці можливий туман. Вітер буде південний, слабкий.

Температура вночі становитиме від 0 °С до +5 °С, в Карпатах близько 0 °С. Вдень температура повітря коливатиметься від +6 °С до +11 °С, на півдні Одещини та в Криму температура підніметься до +12 °С...+17 °С.

Прогноз погоди в Україні на 30 січня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

В Укргідрометцентрі попередили, що 30 січня в Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м. Рівень небезпеки — жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від синоптика Діденко 30 січня

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 30 січня в Україні без опадів. Вночі температура становитиме +2 °C…+6 °C, вдень +7 °C…+11 °C, на півдні +12 °C…+16 °C.

У Києві також без опадів, температура вдень до +8 °C…+10 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Нагадаємо, у Харкові 30 січня очікується туман. Загалом у місті буде тепла та комфортна температура повітря.

Водночас у Львові 30 січня буде хмарною із проясненнями, а на дорогах утвориться ожеледиця.