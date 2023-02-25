Meta представила власну модель штучного інтелекту Llama

Штучний інтелект

Meta оголосила про випуск нової великої мовної моделі LLaMA, яка буде доступна для дослідників. Це дозволяє Meta приєднатися до перегонів разом із Microsoft та Google у розвитку штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Штучний інтелект

LLaMA, що означає Large Language Model Meta AI, буде доступна за некомерційною ліцензією для дослідників та організацій, пов'язаних з урядом, громадянським суспільством та науковими колами.

Модель LLaMA навчена 20 мовами, в основному мовами з латинською та кириличною абетками, і, за словами Meta, вона вимагає набагато менше обчислювальних потужностей, ніж попередні пропозиції.

У Meta заявили, що LLaMA може перевершити конкурентів, які вивчають більше параметрів або змінних, що враховуються алгоритмом. Зокрема версія LLaMA з 13 мільярдами параметрів може перевершити GPT-3, недавнього попередника моделі, на якій побудований ChatGPT.

Представник Meta пояснив, що продуктивність моделі покращена завдяки більшій кількості "чистіших" даних та "архітектурним поліпшенням", які підвищили стабільність навчання.

З появою LLaMA Meta приєднується до зростаючої кількості компаній та установ, які прагнуть створити мовні моделі з дивовижними можливостями. Ці моделі можуть бути використані в різних областях, включаючи обробку природної мови, машинний переклад і генерацію контенту.

Конкуренція за створення просунутої мовної моделі затята, і поява LLaMA може змінити картину. Потенційні переваги LLaMA для дослідників і широкого загалу, ймовірно, будуть залежати від її успіху у розв'язанні загальних проблем, пов'язаних з великими мовними моделями, таких як упередженість у тренувальних даних та етичні наслідки створення контенту.

Нагадаємо, нещодавно з'явився штучний інтелект ChatGPT вже написав понад 200 книг, деякі з яких стали популярними.

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