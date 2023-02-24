Нейросеть сгенерировала, как будет выглядеть Киев после победы

Так будет выглядеть столица Украины после победы

Нейросети активно развиваются во всем мире и могут только по текстовому сообщению сгенерировать разные события. Редакция Новини.LIVE попыталась при помощи искусственного интеллекта показать, как будет выглядеть послевоенный Киев.

Соответствующие картинки сгенерировал сервис Midjourney.

Киев после победы

Midjourney, созданный американским ученым Дэвидом Хольцем, видит послевоенную столицу Украины именно такой — в сине-желтых цветах, с флагами и детьми на улицах.

Ранее мы уже создавали благодаря сервису Midjourney изображения древнеславянских богинь.

Также мы писали, что украинская дизайнер и стилистка Ольга Навроцкая показала фото одежды, которую могли бы носить древние украинцы, если бы история сложилась по-другому и Украина давно стала бы европейским государством. Фотографии были созданы искусственным интеллектом.