Нейросеть сгенерировала, как будет выглядеть Киев после победы
Нейросети активно развиваются во всем мире и могут только по текстовому сообщению сгенерировать разные события. Редакция Новини.LIVE попыталась при помощи искусственного интеллекта показать, как будет выглядеть послевоенный Киев.
Соответствующие картинки сгенерировал сервис Midjourney.
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Киев после победы
Midjourney, созданный американским ученым Дэвидом Хольцем, видит послевоенную столицу Украины именно такой — в сине-желтых цветах, с флагами и детьми на улицах.
Ранее мы уже создавали благодаря сервису Midjourney изображения древнеславянских богинь.
Также мы писали, что украинская дизайнер и стилистка Ольга Навроцкая показала фото одежды, которую могли бы носить древние украинцы, если бы история сложилась по-другому и Украина давно стала бы европейским государством. Фотографии были созданы искусственным интеллектом.