Як нейромережа уявляє давньослов'янських богинь: експеримент Новини.LIVE
Нейромережі та штучний інтелект активно розвиваються щодня руками прогресивного людства. Вони здатні генерувати, музику, тексти та зображення. Редакція Новини.LIVE спробували через штучний інтелект відтворити образи слов'янських богинь
Зображення давньослов'янських богинь згенерував сервіс Midjourney.
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Нагадаємо, у мережі з'явилися фото котів у образі різних країн світу. Фото згенеровані нейромережею.
Також ми писали, що українська дизайнерка та стилістка Ольга Навроцька показала фото одягу, який могли б носити давні українці, якби історія склалася по-іншому і Україна давно стала б європейською державою. Світлини були створені штучним інтелектом.