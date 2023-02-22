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Искусственный интеллект набирает обороты: ChatGPT написал более 200 книг, некоторые из которых стали популярными

22 февраля 2023 23:40
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
ChatGPT написал более 200 книг, некоторые из которых стали популярными
Авторы обеспокоены, что могут потерять работу
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Система ChatGPT лишь недавно "увидела" мир, впрочем, она уже стала одной из самых популярных в мире. Искусственный интеллект сумел написать более 200 книг, однако авторы обеспокоены.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Так, по данным Reuters, искусственный интеллект ChatGPT значится автором или соавтором не менее 200 книг, доступных в Kindle Store.

Как известно, политика Amazon не обязывает авторов указывать, использовали ли они искусственный интеллект при написании своих книг. В связи с этим реальное количество продуктов, в создании которых участвовал ChatGPT, может быть гораздо больше.

Воспользовавшись возможностями ИИ, свою первую книгу написал продавец из штата Нью-Йорк Бретт Шиклер.

Используя программное обеспечение ИИ, которое может генерировать блоки текста из простых подсказок, Шиклер создал 30-страничную иллюстрированную детскую электронную книгу в считанные часы, предложив ее для продажи в январе через издательское подразделение Amazon.

Сам Шиклер рассказал, что по продаже этой книги он получил менее 100 долларов. Хотя это может показаться немного, этого достаточно, чтобы вдохновить его писать другие книги с помощью программного обеспечения.

Следовательно, в магазине Amazon Kindle находится более 200 электронных книг, в которых ChatGPT указан как автор или соавтор, в частности "Как писать и создавать содержимое с помощью ChatGPT", и их количество ежедневно растет.

Напомним, ранее мы писали, что министр юстиции Украины Денис Малюська дал задание написать программе ChatGPT законопроект о легализации проституции.

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